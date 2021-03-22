Распространительница фейков попалась на афере с декретными выплатами

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Еще одна история с продолжением. Скандально известная белоруска, которая прославилась фейком о якобы выкидыше после избиения милиционерами, находясь уже в Польше, до сих пор получала белорусские декретные. Борцы с экономическими преступлениями выявили более десяти случаев необоснованного получения пособия по уходу за ребенком до трех лет. По некоторым фактам прокуратура уже дала правовую оценку - возбуждены уголовные дела за мошенничество. Все фигуранты находятся за пределами Беларуси.

Напомним, история с жительницей Гродно Кариной Малиновской "прогремела" осенью прошлого года. Новость о выкидыше оказалась фейком, после чего женщина с полуторагодовалой дочкой уехала в Польшу, где до сих пор живет и продолжает "подогревать" протестную деятельность в сети. При этом женщина исправно получала белорусские декретные, не имея на то законных оснований.





Анатолий Кедало, замначальника УБЭП КМ УВД Гродненской области: "Дело в том, что по законодательству РБ, гражданин, получающий пособие по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, при выезде за границу более чем на два месяца обязан уведомить об этом органы соцзащиты. В этом случае выплаты приостанавливаются".

Не знать о таком нюансе беглая белоруска не могла. Об условиях прекращения получения пособия предупреждают всех при подаче документов на его выдачу. Однако о своем отъезде Малиновская не сообщила.

