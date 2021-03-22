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Фильм "BYPOLицай", мандат на предательство, смотрите в среду в 20:00 на "Беларусь 1"
22.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДа, вбросы о том, что силовики массово срывают погоны, - не иначе как попытки подорвать единство страны изнутри. Впрочем, признаем, что отдельные сбежавшие предатели все же есть. Они и создали в Польше объединение по интересам - так называемый BYPOL. Оттуда и льют информационные вбросы, поднимают дворовую активность и призывают к радикализации протеста. О том, как появилась инициатива BYPOL. И почему беглые силовики молчат о жертвах собственного произвола? Назовем имена тех, кто сливал информацию, но оставался в тени. Фильм Агентства теленовостей "BYPOLицай". Мандат на предательство смотрите в среду в 20:00 на
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Да, вбросы о том, что силовики массово срывают погоны, - не иначе как попытки подорвать единство страны изнутри. Впрочем, признаем, что отдельные сбежавшие предатели...
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