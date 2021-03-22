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К участию в белорусских памятных мероприятиях приглашали всех. В Хатыни и в других местах скорби (а их в Беларуси тысячи) с благодарностью готовы были принять любую помощь, невзирая на различие во взглядах и убеждениях. Ведь память и боль той трагедии - наши общие. Но никто из так называемой оппозиции не помог в уходе за мемориалами, никто не оставил даже скромный одинокий цветок.

Зато пышные композиции от беглой домохозяйки легли к памятному знаку на месте казни Калиновского. Зрение свое белорусские беглые явно фокусируют иначе и на ином, нежели большинство белорусских граждан. Трагедия Хатыни - это повод вспомнить о том, каким горем и болью был обретен нами мир, сколь дорого стоил нашему народу приход незваных врагов. Церемония же в Вильнюсе - это напротив возможность еще раз попросить чужаков о вмешательстве в белорусские проблемы, пусть и чужаки теперь другие. Но слишком отчетливо белорусы помнят, как вот также наши земляки с БЧБ-повязками на рукавах с готовностью выступали против своих же соседей и родных. Это называется коллаборационизм. И этому предательству нет прощения. Предательству своей истории, своей Родины и своих людей. В Вильнюсе как раз сейчас просят о вмешательстве во внутренние дела Беларуси. Кто это как не предатели? Скорбь и мужество - здесь, угодливость и беспринципность - там. Годовщину Хатынской трагедии в Вильнюсе и Минске встречают очень по-разному.