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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Историческая память жива в каждом из тысяч мемориалов Беларуси Помнить об этих событиях - священный долг каждого белоруса, особенно в нынешних реалиях, когда со всех сторон пытаются исказить исторические факты и навязать...

Помнить об этих событиях - священный долг каждого белоруса, особенно в нынешних реалиях, когда со всех сторон пытаются исказить исторические факты и навязать молодежи чуждые нам ценности и идеалы. Как не допустить переписывания истории в угоду политической конъюнктуре. Об этом говорят сегодня в обществе. Историческая память жива в каждом из тысяч мемориалов Беларуси.