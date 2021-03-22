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Историческая память жива в каждом из тысяч мемориалов Беларуси
22.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПомнить об этих событиях - священный долг каждого белоруса, особенно в нынешних реалиях, когда со всех сторон пытаются исказить исторические факты и навязать молодежи чуждые нам ценности и идеалы. Как не допустить переписывания истории в угоду политической конъюнктуре. Об этом говорят сегодня в обществе. Историческая память жива в каждом из тысяч мемориалов Беларуси.
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Помнить об этих событиях - священный долг каждого белоруса, особенно в нынешних реалиях, когда со всех сторон пытаются исказить исторические факты и навязать...
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