Правозащитники признали политзаключенными еще двух человек. Теперь их в стране 288

Источник материала: Tut.by

Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще двух человек, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна» . Теперь в стране уже 288 политзаключенных.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

В список политзаключенных включили Ольгу Завадскую из Бреста. Ее обвиняют по ч.2 ст. 339 (хулиганство) УК Беларуси. Она находится под домашним арестом. Следствие обвиняет ее в том, что 23 октября она вместе с другими гражданами сделала пугало «представив его перед общественностью как президента Республики Беларусь». К пугалу были прикреплены два листа бумаги, на которых кто-то написал «украл голоса» и «осудил невиновных». Затем чучело повесили на дереве на Варшавском шоссе.

Михаил Беркос из Орши признан виновным по ст. 341 (осквернение сооружений и порча имущества) УК Беларуси. Его приговорили к месяцу ареста. Он нанес несколько граффити («Да здравствует Беларусь», «3%» и др.) на зданиях в Западном районе Орши.

Правозащитники считают, что и в первом и во втором случае акции носили протестный характер. Такое выражение мнения подпадает под защиту Международного пакта о гражданских и политических правах и не имеет ничего общего с обвинениями.

Количество политзаключенных в стране выросло до 288.