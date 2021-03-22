|
Правозащитники признали политзаключенными еще двух человек. Теперь их в стране 288
23.03.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще двух человек, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр
В список политзаключенных включили Ольгу Завадскую из Бреста. Ее обвиняют по ч.2 ст. 339 (хулиганство) УК Беларуси. Она находится под домашним арестом. Следствие обвиняет ее в том, что 23 октября она вместе с другими гражданами сделала пугало «представив его перед общественностью как президента Республики Беларусь». К пугалу были прикреплены два листа бумаги, на которых кто-то написал «украл голоса» и «осудил невиновных». Затем чучело повесили на дереве на Варшавском шоссе.
Михаил Беркос из Орши признан виновным по ст. 341 (осквернение сооружений и порча имущества) УК Беларуси. Его приговорили к месяцу ареста. Он нанес несколько граффити («Да здравствует Беларусь», «3%» и др.) на зданиях в Западном районе Орши.
Правозащитники считают, что и в первом и во втором случае акции носили протестный характер. Такое выражение мнения подпадает под защиту Международного пакта о гражданских и политических правах и не имеет ничего общего с обвинениями.
Количество политзаключенных в стране выросло до 288.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правозащитники считают, что и в первом и во втором случае акции носили протестный характер. Такое выражение мнения подпадает под защиту Международного пакта о...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)