|
Виктор Бабарико вину не признал в полном объеме
23.03.2021 07:01 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Экс-глава «Белгазпромбанка» и бывший претендент на пост президента Виктор Бабарико на судебном заседании 22 марта заявил, что не признает свою вину.
Об это
22 марта
«Любое движение - даже движение по ходу уголовного процесса - это все-таки лучше, чем состояние неопределенности», - подчеркнул Лаевский.
Журналистов негосударственных СМИ на процесс не допустили – в зале были только представители гомСМИ и российских медиа.
Сегодня прокурор зачитал обвинение подсудимым. Согласно оглашенному обвинению, семь обвиняемых признали свою вину, и лишь один Виктор Бабарико не стал этого делать.
Что говорил Виктор Бабарико и его защита
О признании вины. «Статьи понятны. Нет, я не признаю себя виновным в полном объеме, потому что я не совершал никаких преступлений, в которых меня обвиняют».
О не конкретизированных обвинениях. «Я считаю, это нарушает мое право на защиту. Об этом я буду говорить в своих показаниях».
Защита Бабарико также заявила возражения на предъявленные обвинения. Адвокат Дмитрий Лаевский попросил приобщить к материалам дела документ, в котором изложил «дефекты обвинения».
Заседание продолжится 23 марта в 10 утра в суде Московского района. Завтра планируется допрос обвиняемых.
Пауза в рассмотрении была объявлена 23 февраля по причине болезни одного из членов состава суда.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-глава «Белгазпромбанка» и бывший претендент на пост президента Виктор Бабарико на судебном заседании 22 марта заявил, что не признает свою вину.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)