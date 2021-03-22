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Виктор Бабарико вину не признал в полном объеме

23.03.2021 07:01 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Экс-глава «Белгазпромбанка» и бывший претендент на пост президента Виктор Бабарико на судебном заседании 22 марта заявил, что не признает свою вину.

Об это сообщает его телеграм-канал.

22 марта возобновился судебный процесс по делу «Белгазпромбанка». Перед заседанием адвокат Дмитрий Лаевский отметил, что настроение у подзащитного отличное, он рад видеть людей, которые смогли попасть в зал.

«Любое движение - даже движение по ходу уголовного процесса - это все-таки лучше, чем состояние неопределенности», - подчеркнул Лаевский.

Журналистов негосударственных СМИ на процесс не допустили – в зале были только представители гомСМИ и российских медиа.

Сегодня прокурор зачитал обвинение подсудимым. Согласно оглашенному обвинению, семь обвиняемых признали свою вину, и лишь один Виктор Бабарико не стал этого делать.

Что говорил Виктор Бабарико и его защита

О признании вины. «Статьи понятны. Нет, я не признаю себя виновным в полном объеме, потому что я не совершал никаких преступлений, в которых меня обвиняют».

О не конкретизированных обвинениях. «Я считаю, это нарушает мое право на защиту. Об этом я буду говорить в своих показаниях».

Защита Бабарико также заявила возражения на предъявленные обвинения. Адвокат Дмитрий Лаевский попросил приобщить к материалам дела документ, в котором изложил «дефекты обвинения».

Заседание продолжится 23 марта в 10 утра в суде Московского района. Завтра планируется допрос обвиняемых.

Пауза в рассмотрении была объявлена 23 февраля по причине болезни одного из членов состава суда.

 
 
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Экс-глава «Белгазпромбанка» и бывший претендент на пост президента Виктор Бабарико на судебном заседании 22 марта заявил, что не признает свою вину.
 
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