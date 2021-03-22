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Прогноз погоды на 23 марта
23.03.2021 08:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНочью и утром погоду в Беларуси будет определять неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря, днем скажется влияние области повышенного атмосферного давления. 23 марта (вторник) на отдельных участках дорог республики сохранится гололедица.
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Ночью и утром погоду в Беларуси будет определять неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря, днем скажется влияние области повышенного...
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