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Витебские активисты получают повестки явиться в РОВД утром в День Воли
23.03.2021 08:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Витебские активисты, привлекавшиеся к административной ответственности за нарушение законодательства о массовых мероприятиях (статья 24.23 в
К нескольким витеблянам сотрудники милиции приезжали на работу и там вручали повестку. В ней говорится, что человек должен «явиться 25 марта 2021 года в 10.00» в отделение милиции «для проведения опроса». Сотрудники МВД не пояснили, о чем будет опрос и по какой причине он будет проводиться.
Правозащитница Ирина Третьякова считает, что таким образом милиция хочет изолировать людей 25 марта, в День Воли — чтобы они не были на улице.
— 25 марта без всякой причины будут задерживать людей на срок до трех часов — чтобы люди в это время отсутствовали на улицах города. Это может быть вызов в прокуратуру, РОВД, опорный пункт, — считает правозащитница.
По словам Ирины Третьяковой, такие же повестки сейчас получают активисты по всей Беларуси.
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Напомним, 25 марта в Беларуси отмечается День Воли. Представители оппозиции подали столичным властям заявку на проведение в этот день шествия, митинга и концерта. Однако ГУВД Мингорисполкома
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В повестке говорится, что человек должен «явиться 25 марта 2021 года в 10.00» в отделение милиции «для проведения опроса».
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