Витебские активисты получают повестки явиться в РОВД утром в День Воли

Источник материала: Tut.by

Витебские активисты, привлекавшиеся к административной ответственности за нарушение законодательства о массовых мероприятиях (статья 24.23 в обновленном КоАП), начали получать повестки из РОВД с требованием явиться туда утром 25 марта, сообщает «Віцебская вясна».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

К нескольким витеблянам сотрудники милиции приезжали на работу и там вручали повестку. В ней говорится, что человек должен «явиться 25 марта 2021 года в 10.00» в отделение милиции «для проведения опроса». Сотрудники МВД не пояснили, о чем будет опрос и по какой причине он будет проводиться.

Правозащитница Ирина Третьякова считает, что таким образом милиция хочет изолировать людей 25 марта, в День Воли — чтобы они не были на улице.

— 25 марта без всякой причины будут задерживать людей на срок до трех часов — чтобы люди в это время отсутствовали на улицах города. Это может быть вызов в прокуратуру, РОВД, опорный пункт, — считает правозащитница.

По словам Ирины Третьяковой, такие же повестки сейчас получают активисты по всей Беларуси.

В соцсетях также сообщают о родительских собраниях , которые в некоторых учебных заведениях планируют провести именно 25 марта.

Напомним, 25 марта в Беларуси отмечается День Воли. Представители оппозиции подали столичным властям заявку на проведение в этот день шествия, митинга и концерта. Однако ГУВД Мингорисполкома отказалось заключать договор на проведение мероприятия на День Воли. Ответ от властей города еще не пришел, но можно предположить, что без договора с милицией он будет отрицательным. Это значит, что мероприятие в столице будет считаться несанкционированным и любого участника смогут задержать по статье 24.23 нового КоАП. Об этом предупреждают студентов вузов и сотрудников государственных предприятий.