«Обычная белорусская весна». Брестоблгидромет посоветовал не удивляться мартовским снегопадам

Источник материала: Tut.by

Зима неожиданно вернулась в Брест в конце марта. Холодные весенние выходные и снежный понедельник сильно удивили брестчан. В областном гидромете пояснили, что для нашей весны это нормально, пишет «Брестская газета» .



Фото: Олег Полищук

Минувшие выходные выдались морозными, а в понедельник горожан ждал сюрприз — улицы занесло снегом, дороги покрылись льдом. Холодная погода пришла в город уже в субботу. Днем температура воздуха составила +1 градус. В воскресенье днем столбик термометра опустился до -3°С, а ночью — до -6°С. За прошедшие сутки выпало 2 мм снега. Погостить в Бресте зима решила не только в выходные, но и в понедельник. Утром 22 марта температура воздуха составила -3°С, а в течении дня было от 0 до +2°С.





В чем причина внезапного похолодания в теплом Бресте объяснила начальник отдела производственной работы и обеспечения потребителей ГУ «Брестоблгидромет» Светлана Жогальская:

«Это просто поступление неустойчивых холодных воздушных масс с Северо-Западной Европы на территорию страны и в частности нашей области. Обычно в марте погода неустойчива, что свойственно и для Брестской области. Это обычное весеннее состояние, когда погода меняется. Для нашей брестской весны это нормально. Резкого и сильного потока холода нет. Днем плюсы, ночью минусы от 0 до -4… Это нормальная погода — обычная белорусская весна».





Со слов специалиста становится понятно, что в последние годы в Бресте март был теплым, поэтому нам и кажется, что легкий мороз и немного снега в конце первого весеннего месяца — это аномалия. А на самом деле для наших широт характерна капризная и неустойчивая погода, особенно в начале весны.



