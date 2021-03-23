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«Обычная белорусская весна». Брестоблгидромет посоветовал не удивляться мартовским снегопадам

23.03.2021 08:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Зима неожиданно вернулась в Брест в конце марта. Холодные весенние выходные и снежный понедельник сильно удивили брестчан. В областном гидромете пояснили, что для нашей весны это нормально, пишет «Брестская газета».


Фото: Олег Полищук

Минувшие выходные выдались морозными, а в понедельник горожан ждал сюрприз — улицы занесло снегом, дороги покрылись льдом. Холодная погода пришла в город уже в субботу. Днем температура воздуха составила +1 градус. В воскресенье днем столбик термометра опустился до -3°С, а ночью — до -6°С. За прошедшие сутки выпало 2 мм снега. Погостить в Бресте зима решила не только в выходные, но и в понедельник. Утром 22 марта температура воздуха составила -3°С, а в течении дня было от 0 до +2°С.


В чем причина внезапного похолодания в теплом Бресте объяснила начальник отдела производственной работы и обеспечения потребителей ГУ «Брестоблгидромет» Светлана Жогальская:

«Это просто поступление неустойчивых холодных воздушных масс с Северо-Западной Европы на территорию страны и в частности нашей области. Обычно в марте погода неустойчива, что свойственно и для Брестской области. Это обычное весеннее состояние, когда погода меняется. Для нашей брестской весны это нормально. Резкого и сильного потока холода нет. Днем плюсы, ночью минусы от 0 до -4… Это нормальная погода — обычная белорусская весна».


Со слов специалиста становится понятно, что в последние годы в Бресте март был теплым, поэтому нам и кажется, что легкий мороз и немного снега в конце первого весеннего месяца — это аномалия. А на самом деле для наших широт характерна капризная и неустойчивая погода, особенно в начале весны.


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Теги: Брест
 
 
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Для наших широт характерна капризная и неустойчивая погода, особенно в начале весны.
 
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