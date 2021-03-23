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Это фейк: в МВД прокомментировали информацию о массовых увольнениях

23.03.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 мар – Sputnik. Распространенные в интернете сведения о якобы массовых увольнениях сотрудников из органов внутренних дел в прошлом году – фейк, заявила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

"Та информация, которая так распространялась в интернете, о тысяче милиционеров, которые уволились из органов внутренних дел, – чистейший фейк. Конечно, она не соответствует действительности", - сказала Чемоданова в интервью телеканалу "Беларусь 1".

Представитель МВД подчеркнула, что наоборот наблюдалась тенденция к снижению количества уволенных из органов внутренних дел.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"В сравнении с 2019 годом в 2020 году количество уволенных сотрудников снизилось более чем на 400 человек", - пояснила Чемоданова.

По ее словам, более 200 человек были приняты на службу.

Ранее белорусская оппозиция со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении документы неоднократно заявляла о массовых увольнениях силовиков после президентских выборов. МВД утверждает, что эта информация не соответствует действительности, а все слухи провокационны и безосновательны.

В марте министр внутренних дел Иван Кубраков заявил, что ряд сотрудников ведомства уволились после августовских событий, и отметил, что "это болезненный для меня вопрос".

"Мы довольно с пониманием к ним относились: ну не выдержал, действительно. Неприятно, конечно, что, так скажем: малейшее испытание, которое нужно было выстоять и пройти органам внутренних дел", - рассказал Кубраков.

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Теги: Минск
 
 
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Официальный представитель МВД Беларуси подчеркнула, что наоборот наблюдалась тенденция к снижению количества уволенных из органов внутренних дел.
 
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