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«Чистейший фейк»: МВД прокомментировало информацию о тысяче уволенных милиционеров
23.03.2021 09:31 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова утверждает, что сотрудники милиции не увольняются из ведомства, а распространенная в интернете информация – фейк. Об этом Чемоданова
В интернете распространилась информацию о массовых увольнениях белорусских милиционеров. Говорится, что из МВД уволились более 1000 сотрудников.
Данный вопрос прокомментировала Ольга Чемоданова. Она заявила, что наоборот в сравнении с 2019 годом в 2020 году количество покинувших пост сотрудников уменьшилось на 400 человек и более 200 приняты в ряды милиции.
«А той тысячи милиционеров, которые уволились из органов внутренних дел и та информация, которая так активно распространялась в интернете — это чистейший фейк. Конечно, она не соответствует действительности», - заявила пресс-секретарь.
Напомним, информация об увольнениях силовиков регулярно
В начале марта глава МВД Беларуси Иван Кубраков
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Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова утверждает, что сотрудники милиции не увольняются из ведомства, а распространенная в интернете информация – фейк.
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