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«Чистейший фейк»: МВД прокомментировало информацию о тысяче уволенных милиционеров

23.03.2021 09:31 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова утверждает, что сотрудники милиции не увольняются из ведомства, а распространенная в интернете информация – фейк. Об этом Чемоданова рассказала в эфире телеканала «Беларусь 1».

В интернете распространилась информацию о массовых увольнениях белорусских милиционеров. Говорится, что из МВД уволились более 1000 сотрудников.

Данный вопрос прокомментировала Ольга Чемоданова. Она заявила, что наоборот в сравнении с 2019 годом в 2020 году количество покинувших пост сотрудников уменьшилось на 400 человек и более 200 приняты в ряды милиции.

«А той тысячи милиционеров, которые уволились из органов внутренних дел и та информация, которая так активно распространялась в интернете — это чистейший фейк. Конечно, она не соответствует действительности», - заявила пресс-секретарь. 

Напомним, информация об увольнениях силовиков регулярно появляется в интернете после событий августа 2020 года и данный вопрос комментируется не впервые.

В начале марта глава МВД Беларуси Иван Кубраков говорил, что ушедшие после выборов со службы милиционеры хотели сделать «хайп» и их поведение сродни предательству. Он не назвал конкретное количество уволенных, но добавил, что в августе уходили именно те, кто «не выдержал».

 
 
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Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова утверждает, что сотрудники милиции не увольняются из ведомства, а распространенная в интернете информация – фейк.
 
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