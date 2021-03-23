«Чистейший фейк»: МВД прокомментировало информацию о тысяче уволенных милиционеров

Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова утверждает, что сотрудники милиции не увольняются из ведомства, а распространенная в интернете информация – фейк. Об этом Чемоданова рассказала в эфире телеканала «Беларусь 1».

В интернете распространилась информацию о массовых увольнениях белорусских милиционеров. Говорится, что из МВД уволились более 1000 сотрудников.

Данный вопрос прокомментировала Ольга Чемоданова. Она заявила, что наоборот в сравнении с 2019 годом в 2020 году количество покинувших пост сотрудников уменьшилось на 400 человек и более 200 приняты в ряды милиции.

«А той тысячи милиционеров, которые уволились из органов внутренних дел и та информация, которая так активно распространялась в интернете — это чистейший фейк. Конечно, она не соответствует действительности», - заявила пресс-секретарь.

Напомним, информация об увольнениях силовиков регулярно появляется в интернете после событий августа 2020 года и данный вопрос комментируется не впервые.