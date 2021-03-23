Подходящих блюд мало, в туалеты могут не пустить. Как живут пациенты с ВЗК

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Болезнь Крона и неспецифический язвенный колит — два хронических заболевания, объединенных общим термином ВЗК (воспалительные заболевания кишечника). На данный момент оба неизлечимы: можно уйти в ремиссию, однако болезнь будет снова и снова напоминать о себе. Симптомов множество, основные — хроническая диарея, боли в животе и кишечные кровотечения. Звучит устрашающе, но наш сегодняшний герой Даниил утверждает, что не все так плохо. И даже имея столь серьезный диагноз, можно жить полноценной жизнью — так, будто болезни нет. Проверить это мы решили вместе с блогером Максимом Пушкиным: сегодня он проведет день как пациент с ВЗК, а Даниил ему в этом поможет.





«Не думал, что все так серьезно»

Даниил Толочко родом из Гродно, ему 20 лет. Семь из них парень живет с диагнозом «неспецифический язвенный колит» (НЯК).

— О том, что болею, узнал весной 2014 года, — начинает рассказ Даниил. — Внезапно почувствовал себя плохо: стали мучить сильные боли в животе, диарея. Поначалу родители не волновались и думали, что у меня обычное отравление. Но лучше не становилось: симптомы лишь прогрессировали, и нам пришлось обратиться к врачу.

Врач направил Даниила в больницу, где его обследовали и поставили тот самый диагноз. Правда, что с этим диагнозом делать и как с ним жить, молодому человеку не объяснили.

— Сказали: «вот тебе рецепт на лекарства, рекомендации по питанию — и можешь выписываться», — вспоминает собеседник. — Уточнили лишь, что нужно придерживаться диеты всю оставшуюся жизнь, но почему так и что будет, если не выполнять предписания врачей — никто не рассказал.



Даниил Толочко

Даниил признается: в тот момент ни он, ни родители не понимали, насколько все серьезно.

— Поэтому как только запас препаратов иссяк, перестал их принимать, — продолжает парень. — Мне казалось: раз хорошо себя чувствую, значит, они больше не нужны. Естественно, был неправ. Буквально спустя неделю после отмены лекарств началось обострение, и я снова оказался в больнице.

После негативного опыта Даниил решил сам изучить информацию о своем диагнозе. Теперь, улыбается парень, он зачастую знает больше, чем некоторые врачи.

— Даже сейчас ситуация, когда я прихожу в поликлинику, и доктора не знают, что со мной делать, — не редкость, — признается герой. — Но у меня уже есть опыт: я понимаю, как питаться (что мне подходит, а что нет), как вести себя в период обострений. Да, к сожалению, это не помогает их полностью избегать. Болезнь, по моим наблюдениям, чаще возвращается не из-за питания, а от банального стресса, который трудно контролировать. Тем не менее, большую часть времени я нахожусь в ремиссии, веду активный образ жизни. В общем, несмотря на диагноз, чувствую себя счастливым человеком.

Никакого молока, кофе и сладостей

Даниил утверждает: люди с неспецифическим язвенным колитом могут жить полноценно — как и те, у кого такого диагноза нет. Даже несмотря на пищевые ограничения и необходимость часто ходить в туалет. Так ли это — решил проверить блогер Максим Пушкин. Этот день он попробует провести в привычном для него ритме, но как человек с НЯК в стадии обострения — и наш герой ему в этом поможет. План такой: посещаем столичные заведения в попытках найти подходящую нам еду и параллельно каждые 40−60 минут ищем бесплатный туалет (люди с ВЗК во время обострений могут посещать уборную до 20 раз в день).



Максим Пушкин

Начать день Максим предлагает с кофе, поэтому мы отправляемся в кофейню. На месте выясняется, что получить дозу бодрящего напитка не получится — тем, кто страдает от язвенного колита, его нельзя.

— В период обострения учащается стул: я могу ходить в туалет 10−15 раз в сутки, — поясняет Даниил. — Чтобы не ухудшать ситуацию, приходится избегать продуктов, которые увеличивают перистальтику кишечника. Кофе в их числе.

Интересуемся, часто ли случаются такие обострения.

— Раньше фактически выпадал из жизни на несколько недель каждые полгода, — вспоминает парень. — Сейчас стало лучше: я участвую в специальной программе, в рамках которой мне бесплатно выдают медикаменты. С новыми препаратами ремиссия длится дольше.

— А что насчет кофе с молоком? Десерты можно? — С надеждой спрашивает Максим.

— Сладкое и мучное тоже под запретом, — инструктирует Даниил. — Как и молоко: у пациентов с НЯК зачастую есть аллергия на молочные продукты. В сочетании с кофе это двойной удар по кишечнику.

Тем не менее, по словам Даниила, есть безопасные сладости — например, зефир, пастила, сухое печенье, и безопасное молоко — растительное. Но ничего из этого в меню кофейни нет. А из того, что есть, Максиму можно только чай. Кажется, пока он не слишком разочарован: чай тоже неплохо бодрит.





После этого вместе с гродненским гостем отправляемся на прогулку по городу. Прошли первые полчаса эксперимента — Даниил напоминает Максиму о необходимости поиска уборной. Но поблизости нет ни одного общественного туалета — только дискаунтер бытовой химии. Максим решает зайти туда и надеется, что, объяснив ситуацию, он сможет попасть в санузел. Но буквально через минуту возвращается к нам.

— Сказали, что туалет только для сотрудников, — констатирует блогер. — И подсказали, что поблизости есть несколько кафе, где наверняка есть уборная.

Проблема лишь в том, что все они через дорогу — и, как отмечает Даниил, туда можно просто не успеть.





Из тридцати блюд подошло одно

Следующая точка назначения — пиццерия: там мы надеемся пообедать. Максим вместе со своим сегодняшним гидом по питанию внимательно изучает меню. Пицца, паста, брускетты, салаты, десерты… И все это пациентам с НЯК нельзя.

— В период обострения исключается жирное, жареное, соленое, копченое, мучное, — перечисляет Даниил. — Овощи и фрукты можно, но только после термической обработки: сырая клетчатка может раздражать кишечник.

— Кажется, я останусь без обеда, — шутит Максим.



Пицца — неприемлемый вариант для многих больных ВЗК: мучное, жирное и копченое в одном блюде

Ситуацию неожиданно спасает официант: после короткой беседы выясняется, что молодой человек страдает от схожей с Даниилом проблемы, и очень неплохо разбирается в нюансах лечебной диеты. Он-то и подсказывает подходящее блюдо — филе лосося с пюре из сельдерея. Даниил соглашается: морепродукты и термически обработанные овощи — идеальный вариант. Решено: заказываем!

А пока обед готовится, обсуждаем с Даниилом его стандартный режим питания.

— На самом деле, во время ремиссии я иногда позволяю себе даже те продукты, которые не рекомендуют врачи, — признается собеседник. — Многие мои знакомые и не догадываются, что у меня серьезная болезнь. Ведь я питаюсь так же, как и все, не ограничивая себя. Могу даже перекусить фастфудом и чувствовать себя после этого нормально.





— Картошкой фри с кетчупом? — интересуется Максим.

— Не люблю соусы, — улыбается Даниил. — Как, кстати, и острое, соленое, жирное. Мне в каком-то смысле повезло: не страдаю от нехватки «запрещенных» продуктов в моей жизни, потому что просто их не люблю.

В этот момент ребятам приносят их заказ. Интересуемся, как выбранное блюдо на вкус.

— На самом деле, неплохо, — отвечает Максим. — Но грустно, что выбора не было — в меню из более чем 30 позиций это был единственный подходящий нам вариант.





После обеда Максим предлагает заглянуть куда-нибудь за какао: говорит, у него есть традиция — пить этот напиток по выходным. Даниил идею поддерживает и замечает, что какао на молоке нам не подойдет. К счастью, в кофейне неподалеку его готовы сварить на воде.

— На вкус — как будто седьмой раз завариваешь чайный пакетик, — морщится Максим. — Просто кипяток с ароматом шоколада. Нет, я такой какао пить не буду.









После этого решаем отправиться на городскую ярмарку: сегодня она проходит около Дворца спорта. Но перед этим, напоминает Даниил, придется заглянуть в туалет. Ближайший — в блинной через дорогу. Туда Максим и отправляется.

— Опять не пустили, — вернувшись, делится он. — Вход в уборную там по коду на чеке. Мне сказали, что нужно что-то купить, чтобы этот код получить. Пускать бесплатно отказались, хоть я и говорил, что у меня проблемы со здоровьем.

На вопрос, подсказали ли код посетители кафе, ставшие свидетелями его просьбы, Максим отрицательно качает головой.





Остались без шашлыка и туалета

Наконец мы добираемся до проспекта Победителей, где расположилась городская ярмарка со всеми ее привычными атрибутами — песнями, плясками и шашлыками. Учуяв запах мяса, Максим заметно воодушевился, но Даниил спускает его с небес на землю.

— Шашлык — жирный, жареный, со специями, его нельзя, — напоминает парень и параллельно изучает меню в соседних палатках. — Бургеры, чебуреки, луковые кольца, драники, маринованные огурцы — тоже нельзя. Похоже, здесь мы ничего не купим.





Может, хотя бы в туалет пустят? Сразу за палатками стоит платная общественная кабинка. Но и тут не сложилось.

— Я объяснил, что у меня проблемы с кишечником и нужно срочно попасть в туалет, но кассир сказала: идите в бесплатный — и закрыла передо мной окошко, — делится историей своего неудавшегося похода Максим. И признается: он даже не думал, что не сможет попасть в уборную в экстренной ситуации. — Очень грустно, что приходится все время контролировать себя и держать в голове все туалеты поблизости.

— Или впопыхах их искать, когда оказываешься в незнакомом городе, — дополняет Даниил.



Ни в один из трех туалетов, в которые пытался попасть Максим во время эксперимента, нас не пустили

— Причем сложно сказать, как это можно исправить, — рассуждает Максим. — Слышал, за границей у пациентов с заболеваниями кишечника есть специальные карточки, с которыми можно бесплатно попасть в туалет любого заведения. Крутая штука, но, мне кажется, у нас такое не сработает: будет какое-то недоверие к тем, кто эти удостоверения предъявляет. Думаю, нужно как-то регулировать это законом. Заведениям ведь ничего не стоит пустить меня в туалет, так почему бы не закрепить это на законодательном уровне?

Справка: В Беларуси существует декрет президента № 7 от 23 ноября 2017 гoда «О развитии предпринимательства», согласно которому всем субъектам хозяйствования рекомендовано оборудовать туалеты как для работников, так и для посетителей. Если отдельного санузла для посетителей нет, документ разрешает пускать их в служебные туалеты. Причем воспользоваться помещением могут все, а не только посетители или клиенты. А вот документа, который обеспечивал бы свободный доступ в платные общественные уборные людям с заболеваниями кишечника, нет.

В целом же, отмечает блогер, особых неудобств сегодня он не почувствовал:

— Но смог бы я жить в таком режиме неделю, месяц, год — уже вопрос: думаю, в период обострений я бы искренне завидовал людям, которые могут позволить себе все.





— На самом деле, в период серьезных обострений часто пропадает аппетит, так что страдать по недоступным блюдам не приходится, — уточняет Даниил. — Но до такого лучше не доводить. Если у вас возникли подозрительные симптомы, сразу идите к врачу, не ждите: чем сильнее запустить болезнь, тем тяжелее будет уйти в ремиссию.

Взяв заболевание под контроль, дополняет парень, он смог наконец адаптироваться к новой жизни.

— Поначалу было очень сложно. Я постоянно думал: как же так, я болею, а другие — нет? Почему жизнь так повернулась? Но когда я понял, что по-другому жить уже не получится, пришлось смириться — и стало легче. Теперь стараюсь не вспоминать о болезни и считать себя здоровым человеком. И мне удается: язвенный колит при правильном лечении не смертелен, и с ним можно жить полноценно.