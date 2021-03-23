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Первое сообщение в Twitter купили за почти три миллиона долларов
23.03.2021 09:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мар – Sputnik. Первая публикация основателя Twitter Джека Дорси в этой социальной сети ушла с молотка почти за три миллиона долларов, сообщается на странице аукциона в Twitter.
Твит, сделанный 21 марта 2006 года, гласил: "Просто настраиваю свой Twttr".
За первые несколько минут после того, как Джек Дорси опубликовал ссылку на страницу торгов, стоимость публикации выросла до 88 тысяч долларов. В борьбу за лот включились гендиректор компании Bridge Oracle Хакан Эстави и бизнесмен из Китая, основатель криптовалюты Tron Джастин Сан.
Выиграл Эстави. Он получил уникальный цифровой сертификат, подписанный и заверенный Дорси. Это дает право перепродать твит или хранить его в частной коллекции в виде инвестиции.
Основатель Twitter ранее заявлял, что вырученные средства
Twitter — социальная сеть для публичного обмена сообщениями при помощи веб-интерфейса, SMS, средств мгновенного обмена сообщениями или сторонних программ-клиентов для пользователей интернета. Публикация коротких заметок в формате блога получила название "микроблогинг".
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Обладателем поста стал гендиректор компании Bridge Oracle из Малайзии Хакан Эстави - он получил уникальный цифровой сертификат.
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