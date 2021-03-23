Первое сообщение в Twitter купили за почти три миллиона долларов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 мар – Sputnik. Первая публикация основателя Twitter Джека Дорси в этой социальной сети ушла с молотка почти за три миллиона долларов, сообщается на странице аукциона в Twitter.

Твит, сделанный 21 марта 2006 года, гласил: "Просто настраиваю свой Twttr".

За первые несколько минут после того, как Джек Дорси опубликовал ссылку на страницу торгов, стоимость публикации выросла до 88 тысяч долларов. В борьбу за лот включились гендиректор компании Bridge Oracle Хакан Эстави и бизнесмен из Китая, основатель криптовалюты Tron Джастин Сан.

Выиграл Эстави. Он получил уникальный цифровой сертификат, подписанный и заверенный Дорси. Это дает право перепродать твит или хранить его в частной коллекции в виде инвестиции.

Основатель Twitter ранее заявлял, что вырученные средства направит на благотворительность.

Twitter — социальная сеть для публичного обмена сообщениями при помощи веб-интерфейса, SMS, средств мгновенного обмена сообщениями или сторонних программ-клиентов для пользователей интернета. Публикация коротких заметок в формате блога получила название "микроблогинг".

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