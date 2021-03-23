Квартира для академика. Предки минчанина жили после войны прямо у Дома правительства (много фото)

Источник материала: Tut.by

Этот дом в стиле модерн стоит прямо у Красного костела, на площади Независимости. Сейчас в нем работают чиновники и находится ресторан, а когда-то здесь были жилые квартиры. После Второй мировой тут получали квартиры представители советской интеллигенции, в том числе прадед архитектора и историка Андрея Шулаева. У минчанина сохранились сотни фотографий, на которых — жизнь академической семьи в самом центре. Мы сходили с ним на место, посмотрели снимки и вспомнили грустные и веселые истории.

Поиск! Мы ищем старые фото Минска из альбомов горожан, которые еще нигде не публиковались. Что нам интересно? Как строились знаковые здания, как проходили праздники во дворах и в центре, как выглядели парки, магазины, улицы, рынки (в общем, интересна городская жизнь). Время: советские годы и 1990-е. Если у вас есть что показать стране, присылайте на snezhana@tutby.com со своими комментариями. Опубликуем самое любопытное!



Слева — бывший доходный дом Абрампольского, сейчас здание прописано по Советской, 17 и в нем находится УКС Мингорисполкома. Справа вплотную стоит дом с адресом Советская, 19, где теперь находится Комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома

Адрес бывшего доходного дома Абрампольского — Советская, 17. Над основным входом — барельеф с Пегасами. На стене — памятная доска, посвященная академику-геодезисту Василию Попову. Он жил здесь с 1948 года по 1955-й, до своей смерти. Это сейчас за дверью УКС Мингорисполкома, а когда-то были квартиры.

Историк Андрей Шулаев — правнук того самого Василия Попова.



Андрей Шулаев

Из сохранившихся семейных альбомов минчанин отсканировал сотни фотографий. На них — жизнь семьи и город.

Вот внучка академика, маленькая Катя, на клумбе у Дома правительства, вот у дверей Красного костела, у забора «Володарки», на фоне строящегося Главпочтамта.



Фотографии из семейного альбома Андрея Шулаева сделаны в конце 1940-х — начале 1950-х годов

— На гэтых фотаздымках можна паглядзець, як у 50-я гады жыла акадэмiчная савецкая сям’я, — говорит собеседник. — Васіль Папоў быў стваральнікам школы тэарэтычнай геадэзіі ў Беларусі. Ягоная жонка Яўгенія — хатняй гаспадыняй. У іх былі дзве дачкі: мая бабуля Каця і яе сястра Наталля. Бабуля таксама стала гэадэзістам, яе сястра — матэматыкам. Тут жылі яны ўсе, а яшчэ муж бабулі і іх маленькая дачушка Каця — мая маці. Разам з імі - домработніца і няня. Такая была сацыялістычная роўнасць: далёка не ўсім на ежу хапала, а ў акадэмікаў былі служкі.

По семейным рассказам, на академическую и преподавательскую зарплату Попова «можно было каждый месяц покупать автомобиль».



Фото слева: внучка академика Катя (младшая) с соседскими детьми на фоне Красного Костела. Видна и частная застройка, которая долгое время сохранялась возле Дома правительства. На фото справа: дети на фоне доходного дома Костровицкой — его снесли в середине 1960-х



Дочь академика Екатерина со своей дочкой, тоже Катей. На фото слева — Красный костел, на фото справа — парадный вход в дом с Пегасами



Строится здание Главпочтамта

— Сястра бабулі распавядала, што ў кватэры былі вельмі высокія столі. Лямпачку якую перакруціць — то ніякіх драбінаў не хапала, каб далезці. За Другой сусветнай вайной тут быў афіцэрскі клуб.

На кадры попали кабинет академика, печка, росписи на стенах, красивая мебель, детские игрушки. Андрей Шулаев рассказывает, что многие предметы интерьера привозили из Риги. Из тогдашней мебели в семье почти ничего не осталось, но сохранились некоторые игрушки и много историй.



На фотографиях можно рассматривать интерьеры квартиры академика. На одном снимке — Василий Попов с дочерью, на другом — дочери академика Екатерина и Наталья



Дочь академика Наталья Попова





— На адным з фотаздымкаў - піяніна з вялікай гісторыяй. Яно было яшчэ ў салоне маёй прапрабабкі ў горадзе Юр’еў, тады — Тарту, ў часы Расійскай імперыі. Прадзед быў інжынерам і яго адпраўлялі туды-сюды. Піяніна гэнае ездзіла з сям’ёй і прыехала ў Горкі, дзе продкі таксама жылі да вайны. Калі прыйшлі немцы, піяніна засталося ім, але пасля вайны ўсплыло. Пазналі яго дзякуючы следу ад падстаканніка, які адзін маладзён паставіў на піяніна яшчэ ў Юр’еве. Прадзед забраў інструмент у мінскую кватэру, — рассказывает Андрей Шулаев.

В квартиру академика в Минске порой приходили киношники — рядом, в Красном костеле, после войны размещалась киностудия «Савецкая Беларусь» (уже в 1970-х там открыли Дом кино).



Те самые Пегасы над парадным входом в дом



Балкон квартиры, в которой жил прадед Андрея Шулаева



Вид дома со двора

— Акцёры заходзілі на госці. Аднойчы званок у дзверы. Гаспадыня: «А хто там?». «СС». Гаспадыня глядзіць у вакно, а там сапраўды эсэсавец нейкі ў фуражцы! А гэта быў папулярны тагачасны акцёр — не памятаю яго імя. Любіў здзіўляць, у трамваі мог у такім эксцэнтрычным выглядзе праехацца — людзі шарахаліся. Яшчэ акцёры мэблю бралі ў прабабулі, каб кіно здымаць. Мне распавядалі, што ў фільме «Часы остановились в полночь» павінны быць прадметы з нашага дома.

По словам Андрея Шулаева, интерьер бывшего доходного дома сильно изменился — однажды он был внутри. А вот для репортажа попасть в здание УКСа с правнуком того, в честь кого здесь же висит барельеф, не получилось — не пустили.

Снаружи тоже есть перемены, несмотря на то, что Дом правительства, фабрика-кухня, костел и даже тюрьма на Володарского на своих местах. А вот доходный дом Костровицкой давно снесен, нет деревянной застройки, которую прямо возле правительственного здания можно увидеть на фото. На заднем дворе дома академика в 1950-х — на снимках — обычные деревянные сараи, на веревках сушится белье.

— Такі вось быў фасадызм: перад домам у цэнтры — палацы, за домам — вёска, драўляныя дамы тут яшчэ доўга стаялі, — рассуждает Андрей.



Слева — внучка академика там, где сейчас площадь Независимости. Обратите внимание на невысокий ажурный заборчик у клумбы. На втором снимке — дети во дворе дома с пегасами



Слева — зять академика Василия Попова с дочкой Катей во дворе Белгосуниверситета. Справа — дочь Попова со своей дочерью, позади — кинотеатр «Першы»

О непростой судьбе академика Василия Попова его правнук собирается написать книгу. Пока гуляем по округе, рассказывает: не так все просто было в жизни советской элиты в те годы, как может показаться со стороны.

Василий Попов родился в Рязанской области в России, его мать — из немцев с фамилией фон Янц, приехавших когда-то в Российскую империю. До революции Василий успел стать инженером и преподавателем геодезии, в первый год после переворота чудом избежал расстрела. В 1928 году приехал в Беларусь, где в Горках в сельскохозяйственной академии возглавлял кафедру геодезии.

— У прадзеда было шмат магчымасцяў пераехаць у Менск у 30-х, але ні на якія плюшкі ён не згаджаўся — разумеў, што гэта небяспечна — і пераседзеў у Горках рэпрэсіі. А яго сябра, былы (першы) кіраўнік рады БНР Ян Серада, быў рэпрэсаваны.



Внучка академика возле забора тюрьмы (сейчас — СИЗО № 1 на Володарского). При сильном приближении над ограждением можно рассмотреть колючую проволоку

— Ведаю, што прадзед надта перажываў за рэпрэсаваных людзей, прасіў за беларускіх вучоных, якіх забірала НКУС. Са сваёй зарплаты акадэміка ратаваў знаёмых: даваў грошы і ўладкоўваў на працу на далёкіх геадэзічных вышках на другім канцы Саюза, бо хто каго на той вышцы знойдзе! Бабуля распавядала: калі ў Горках пачалі суседзяў арыштоўваць, бацька даў ёй, маленькай, грошы, ліст і адправіў некуды, быццам за соллю. А ў лісце было напісана: «Зараз выходзьце з хаты і з’язджайце». Так ён перасцярагаў сем'і ад арышту і высылкі.

В начале Великой Отечественной Василий Попов руководил эвакуацией Горок. Эту войну академик с семьей провел в Новосибирске, там работал в институте инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. Квартиру в Минске выделили уже после возвращения из эвакуации.



Пиноккио и балерина — игрушки, которые сохранились в семье





Андрей Шулаев вспоминает рассказы бабушкиной сестры о разрушенном городе, в который довелось приехать.

— Пасля вайны былі перыядычныя праблемы з ежай. Аднойчы прадзед набыў у вёсцы пеўня, каб забіць на мяса. Але пасьля не паднялася та таго пеўня рука. І ён так сабе і жыў у кватэры, пеўню далі імя Фёдар, ён паўсюль хадзіў як гаспадар, крычаў па раніцах на ўвесь дом і памёр ад старасці. Такі вось лёс…

Правнук рассказывает, что академик умер внезапно.

— Прадзед быў вельмі валявы чалавек. Забалела сэрца — кардыёлаг спытаўся: «Ці можаце цярпець?». «Магу». Апынулася, хвароба была смяротнай, праз некалькі дзён ён памёр. Сястра бабулі распавядала, што імем Васілія Папова хацелі вуліцу ў Мінску назваць, але хтосьці з партыйнага кіраўніцтва сказаў, што вуліца аднаго Папова, фізіка, ёсць, другая не трэба.

Постепенно из дома у Дома правительства уехала и вся семья.