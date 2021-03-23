Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Юлия Лозикевич, журналистка из Постав - героиня новой серии проекта "Белорусская суперженщина" Создавать новости, близкие людям. Героиня новой серии проекта "Белорусская суперженщина" - наша коллега из Постав. Юлия Лозикевич руководит местным телевидением....

Создавать новости, близкие людям. Героиня новой серии проекта "Белорусская суперженщина" - наша коллега из Постав. Юлия Лозикевич руководит местным телевидением. Всегда в гуще событий региона. Рассказывает о важных новостях не только для местных жителей, но и всей страны. И в работе над репортажем может с легкостью заменить и оператора, и видеоинженера.А еще героиня новой серии проекта - многодетная мама. Ее взгляд на мир - в нашем вечернем эфире.