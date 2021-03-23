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Юлия Лозикевич, журналистка из Постав - героиня новой серии проекта "Белорусская суперженщина"

23.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Создавать новости, близкие людям. Героиня  новой серии проекта "Белорусская суперженщина" - наша коллега из Постав. Юлия Лозикевич руководит местным телевидением. Всегда в гуще событий региона. Рассказывает о важных новостях не только для местных жителей, но и всей страны. И в работе над репортажем может  с легкостью заменить и оператора, и видеоинженера. 

А еще героиня новой серии проекта -  многодетная мама. Ее взгляд на мир - в нашем вечернем эфире. 

 
 
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Создавать новости, близкие людям. Героиня  новой серии проекта "Белорусская суперженщина" - наша коллега из Постав. Юлия Лозикевич руководит местным телевидением....
 
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