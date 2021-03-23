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Юлия Лозикевич, журналистка из Постав - героиня новой серии проекта "Белорусская суперженщина"
23.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСоздавать новости, близкие людям. Героиня новой серии проекта "Белорусская суперженщина" - наша коллега из Постав. Юлия Лозикевич руководит местным телевидением. Всегда в гуще событий региона. Рассказывает о важных новостях не только для местных жителей, но и всей страны. И в работе над репортажем может с легкостью заменить и оператора, и видеоинженера.
А еще героиня новой серии проекта - многодетная мама. Ее взгляд на мир - в нашем вечернем эфире.
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Создавать новости, близкие людям. Героиня новой серии проекта "Белорусская суперженщина" - наша коллега из Постав. Юлия Лозикевич руководит местным телевидением....
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