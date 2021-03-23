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Леонид Мартынюк: внутренние войска должны развиваться в духе современности

23.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Внутренние войска должны развиваться в духе современности. Такое мнение высказал помощник Президента - инспектор по Могилевской области во время посещения 5-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск. Кстати, это единственный в Беларуси центр, который готовит профильных специалистов для внутренних войск. 

Владимир Плаван, командир 5-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД Беларуси: "Бригада выполняет различные служебно-боевые задачи - от охраны общественного порядка до специфических задач. Это выезд саперов на обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов. Кинологический центр готовит специалистов для внутренних войск по направлениям: общий курс, подготовка кинологов-разыскников, собачки по поиску наркотиков и взрывчатки".

Леонид Мартынюк: внутренние войска должны развиваться в духе современности


Леонид Мартынюк, помощник Президента Беларуси - инспектор по Могилевской области: "Безусловно, любое государство должно стратегически развиваться, и стратегически должны развиваться в духе времени, в духе современной техники и любые войска, в том числе и внутренние. И тот прогресс, который мы видим, те здания, в которых сейчас находятся, - это исторические здания, которым уже не одно десятилетие, они находятся в хорошем состоянии и будут дальше ремонтироваться, будут дальше приобретаться современные виды вооружения, техники, которые будут служить мощным оборонительным напором РБ".

Встреча с военнослужащими - это хорошая возможность изучить их быт и условия работы. Бригада объединяет несколько войсковых частей в Могилеве, Бобруйске, Горках и Шклове, которые выполняют служебно-боевые  задачи: от охраны общественного порядка до обезвреживания боеприпасов. 

 
Теги: Могилев
 
 
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Внутренние войска должны развиваться в духе современности. Такое мнение высказал помощник Президента - инспектор по Могилевской области во время посещения 5-й...
 
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