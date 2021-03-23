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Международная конференция: Как в современных условиях не отдать молодежь под влияние чуждых ценностей и идеалов
23.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРазработка законодательной базы, которая поставит надежный заслон недопущению героизации нацизма. Историческая память и патриотизм как важнейшие ориентиры белорусского общества и государства - тема международной конференции. Она состоится сегодня в Овальном зале Дома правительства. Как в современных условиях не отдать молодежь под влияние чуждых ценностей и идеалов. Не допустить переписывания истории в угоду политическим амбициям. Какие решения будут приняты? Какие на форуме прозвучат инициативы? Смотрите в наших информационных выпусках (видео).
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Международная конференция: Как в современных условиях не отдать молодежь под влияние чуждых ценностей и идеалов
Разработка законодательной базы, которая поставит надежный заслон недопущению героизации нацизма. Историческая память и патриотизм как важнейшие ориентиры...
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