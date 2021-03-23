Источник материала: БT

Точность прогнозов возросла

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так День работников гидрометеорологической службы День работников гидрометеорологической службы отмечают сегодня в Беларуси. Система мониторинга погоды за последние несколько лет значительно изменилась -...

День работников гидрометеорологической службы отмечают сегодня в Беларуси. Система мониторинга погоды за последние несколько лет значительно изменилась - увеличилась сеть наблюдений за природными явлениями. Еще 3 года назад работала 51 станция, сегодня их - 67.В этом году полностью поменяли и систему параметров, которые сейчас измеряются в непрерывном режиме. Синоптики видят всю необходимую информацию нон-стоп, что позволяет улучшить точность прогнозов на неделю и 10 суток. Благодаря постоянной модернизации оборудования, оправдываемость недельных прогнозов погоды выросла до 93%.В стране сегодня действует пять современных радиолокаторов. Это делает безопасными полеты, сельскохозяйственные работы и проведение масштабных спортивных мероприятий. В планах Белгидромета - дальнейшая модернизация оборудования для наблюдений.