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День работников гидрометеорологической службы
23.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДень работников гидрометеорологической службы отмечают сегодня в Беларуси. Система мониторинга погоды за последние несколько лет значительно изменилась - увеличилась сеть наблюдений за природными явлениями. Еще 3 года назад работала 51 станция, сегодня их - 67.
Точность прогнозов возрослаВ этом году полностью поменяли и систему параметров, которые сейчас измеряются в непрерывном режиме. Синоптики видят всю необходимую информацию нон-стоп, что позволяет улучшить точность прогнозов на неделю и 10 суток. Благодаря постоянной модернизации оборудования, оправдываемость недельных прогнозов погоды выросла до 93%.
В стране сегодня действует пять современных радиолокаторов. Это делает безопасными полеты, сельскохозяйственные работы и проведение масштабных спортивных мероприятий. В планах Белгидромета - дальнейшая модернизация оборудования для наблюдений.
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День работников гидрометеорологической службы отмечают сегодня в Беларуси. Система мониторинга погоды за последние несколько лет значительно изменилась -...
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