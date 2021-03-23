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День работников гидрометеорологической службы

23.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

День работников гидрометеорологической службы отмечают сегодня в Беларуси. Система мониторинга погоды за последние несколько лет значительно изменилась - увеличилась сеть наблюдений за природными явлениями. Еще 3 года назад  работала 51 станция, сегодня их - 67. 

Точность прогнозов возросла

В этом году полностью поменяли и систему параметров, которые сейчас измеряются в непрерывном режиме. Синоптики видят всю необходимую  информацию нон-стоп, что позволяет улучшить точность прогнозов на неделю и 10 суток. Благодаря постоянной модернизации оборудования, оправдываемость недельных прогнозов погоды выросла до 93%.

В стране сегодня действует пять современных радиолокаторов. Это делает безопасными полеты, сельскохозяйственные работы и проведение масштабных спортивных мероприятий. В планах Белгидромета -  дальнейшая модернизация оборудования для наблюдений.

 
 
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День работников гидрометеорологической службы отмечают сегодня в Беларуси. Система мониторинга погоды за последние несколько лет значительно изменилась -...
 
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