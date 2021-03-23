|
Администрация Президента Беларуси продолжает личные приемы граждан
23.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTАдминистрация Президента Беларуси продолжает личные приемы граждан, а также встречи с трудовыми коллективами. Такая форма общения позволяет выявить актуальные проблемы, требующие оперативного решения.
Сегодня на щучинском заводе "Автопровод" пройдет личный прием сотрудников помощником Президента - инспектором по Гродненской области Юрием Караевым.
24 марта глава Администрации Президента Игорь Сергеенко проведет встречу с представителями предприятий и организаций железнодорожной отрасли Осиповичского района, а также личный прием граждан.
25 марта помощник Президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк выслушает вопросы и обращения граждан в Могилевском областном совете ветеранов войны и труда.
26 марта в Новополоцком райисполкоме личный прием граждан проведет помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Администрация Президента Беларуси продолжает личные приемы граждан, а также встречи с трудовыми коллективами. Такая форма общения позволяет выявить актуальные...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)