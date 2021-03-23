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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Администрация Президента Беларуси продолжает личные приемы граждан Администрация Президента Беларуси продолжает личные приемы граждан, а также встречи с трудовыми коллективами. Такая форма общения позволяет выявить актуальные...

Администрация Президента Беларуси продолжает личные приемы граждан, а также встречи с трудовыми коллективами. Такая форма общения позволяет выявить актуальные проблемы, требующие оперативного решения.на щучинском заводе "Автопровод" пройдет личный прием сотрудников помощником Президента - инспектором по Гродненской областиглава Администрации Президентапроведет встречу с представителями предприятий и организаций железнодорожной отрасли Осиповичского района, а также личный прием граждан.помощник Президента - инспектор по Могилевской областивыслушает вопросы и обращения граждан в Могилевском областном совете ветеранов войны и труда.в Новополоцком райисполкоме личный прием граждан проведет помощник Президента - инспектор по Витебской области