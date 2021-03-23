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За участие в беспорядках в Бресте задержан местный повар

23.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Блокировал транспорт, выкрикивал лозунги и нелицеприятно высказывался о силовиках. В Бресте за участие в беспорядках минувшим летом и осенью задержан местный повар. По информации МВД, во время протестов молодой человек находился в центре агрессивно настроенной толпы и снимал свои похождения на камеру. Ролики с участием в митингах и записи с негативными обращениями к бойцам ОМОНа выкладывал в соцсетях. Теперь 24-летний парень - подозреваемый по делу об участие в беспорядках. Сообщается, что фигурант  неоднократно привлекался к административной ответственности и принимал участие в несанкционированных акциях в Минске (видео).
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Блокировал транспорт, выкрикивал лозунги и нелицеприятно высказывался о силовиках. В Бресте за участие в беспорядках минувшим летом и осенью задержан местный...
 
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