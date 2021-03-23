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Н. Березин: Беларусь и Россия должны защитить себя от распространения fake news на законодательном уровне
23.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИнформационная безопасность - сегодня тема номер 1 и в России, и в Беларуси. Мы видели, какой атаке подвергся суверенитет нашей страны в прошлом году. Сплошные fake news, которым, к сожалению, многие, пока не разберутся до конца, верят. Подобные атаки идут и в адрес России. Поэтому необходимо объединить усилия, выработать новые схемы борьбы с ложной информацией.
Таким мнением с нашим телеканалом поделился депутат российской Государственной Думы, член Комиссии по информационной политике Парламентского собрания Беларуси и России Никита Березин.
Никита Березин, депутат Госдумы России, член комиссии Парламентского собрания союза Беларуси и России по информационной политике: "Мы в РФ уже приняли ряд законов по контролю над СМИ, над соцсетями. Соцсети сейчас появляются все новые и новые, и мы понимаем, что сейчас нужно за этой повесткой не только следить, но ее максимально контролировать. Поэтому мы с коллегами обсудим предложения, которые есть со стороны РФ и РБ, и дальше будем работать. Очень важно сейчас совместными усилиями выработать ту методологию, согласно которой , учитывая опыт РФ, Союзного государства, отработать эту повестку, чтобы люди понимали, что такое фейковые новости. Потому что очень многие до сих пор на эти фейковые новости реагируют. И эту реакцию надо успеть не только поймать и опротестовать, а ее предостеречь. Чтобы люди понимали, что есть некие силы, которые пытаются расшатать эту ситуацию между нашими государствами".
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Н. Березин: Беларусь и Россия должны защитить себя от распространения fake news на законодательном уровне
Информационная безопасность - сегодня тема номер 1 и в России, и в Беларуси. Мы видели, какой атаке подвергся суверенитет нашей страны в прошлом году. Сплошные fake news,...
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