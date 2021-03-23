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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Н. Березин: Беларусь и Россия должны защитить себя от распространения fake news на законодательном уровне Информационная безопасность - сегодня тема номер 1 и в России, и в Беларуси. Мы видели, какой атаке подвергся суверенитет нашей страны в прошлом году. Сплошные fake news,...

Информационная безопасность - сегодня тема номер 1 и в России, и в Беларуси. Мы видели, какой атаке подвергся суверенитет нашей страны в прошлом году. Сплошные fake news, которым, к сожалению, многие, пока не разберутся до конца, верят. Подобные атаки идут и в адрес России. Поэтому необходимо объединить усилия, выработать новые схемы борьбы с ложной информацией.Таким мнением с нашим телеканалом поделился депутат российской Государственной Думы, член Комиссии по информационной политике Парламентского собрания Беларуси и России Никита Березин.