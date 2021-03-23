|
Документальный фильм о безумных и непредсказуемых событиях августа 2020-го покажет сегодня "Беларусь 1"
23.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОтголоски горячего августа 2020-го мы будем слышать еще долго. Но самое главное - сделать выводы и принять правильное решение. Команда АТН подготовила документальный фильм о безумных и непредсказуемых событиях. Материал снимался в ряде белорусских городов: Пинск, Брест, Барановичи, Гродно, Гомель, Жлобин, Минск. Премьера сегодня в эфире
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Документальный фильм о безумных и непредсказуемых событиях августа 2020-го покажет сегодня "Беларусь 1"
Отголоски горячего августа 2020-го мы будем слышать еще долго. Но самое главное - сделать выводы и принять правильное решение. Команда АТН подготовила документальный...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)