Рекордсмены по суткам. Кто из белорусов отсидел больше 40 подряд?

Источник материала: Tut.by

К марту 2021, а то и раньше получение 15 суток стало уже не очень удивительным результатом судебных заседаний по административным процессам. Некоторые даже попадались дважды и трижды: то выходили на свободу, то возвращались обратно в камеры. TUT.BY вспоминает людей, которым пришлось пробыть под арестом более 40 суток подряд, то есть без перерыва. По нашим данным, их оказалось пять. Но есть и еще два интересных случая — о них отдельно.

Люди, которые отсидели 40 и более суток подряд

Бывший судмедэксперт Анастасия Перевощикова

Всего — 90 суток, подряд — 75.

Статус на 23 марта 2021: отбывает арест.



Фото из личного архива Анастасии Перевощиковой

Анастасия Перевощикова уволилась с работы еще до выборов, с августа выходила на улицу в знак солидарности. Но первый протокол (сразу на 15 суток) девушка получила в конце января после обыска в ее квартире. Также обыск прошел в квартире ее дедушки — 89-летнего пенсионера, труженика тыла времен Великой Отечественной войны.

Освободилась Анастасия 6 февраля. Через два дня пошла в милицию, так как ее пригласили «на беседу». После этого девушка домой не вернулась. Оказалось, что в РОВД ее ждал новый протокол по ст. 23.34 старого КоАП и очередные 15 суток. Пока Перевощикова их отбывала, прошли еще четыре суда (16, 18, 22 и 24 февраля). На каждом из них суд решил дать ей по 15 суток.

Экс-студент БГУИР и бывший сотрудник научно-технического центра КГБ Ян Солонович

Всего суток — 114, отсидел подряд — 85.

Статус на 23 марта 2021: на свободе, находится за границей.



Фото в редакцию прислал Ян Солонович

Яна Солоновича задержали после воскресной акции протеста, прошедшей 1 ноября. В ходе общения с силовиками парень признался, что выходил на марши с августа, практически на все из них. Результат не заставил себя ждать: пока он отбывал одно наказание за другим, Солоновича судили по всем эпизодам, всего восемь раз. Если суммировать все решения, молодой человек должен был провести за решеткой 114 дней.

Парня, тем не менее, выпустили на 85-й. Почему, он не знает. Вот что он нам рассказывал : «Это были мои 85-е сутки, вечером в камере открылась дверь: „Солонович, на выход“, я уточнил: „Куда?“ Сотрудник ответил: „Собирайся с вещами“. Подумал, переводят в другую хату, забрал свои четыре пакета — и мы пошли. Мы спустились на первый этаж, направились в комнату для досмотра. Это показалось мне необычным. Затем мне вручили чек на оплату питания и повели на выход». Через день после освобождения Солонович улетел за границу.

Оппозиционный политик Павел Северинец

Всего суток — 90.

Статус на 23 марта 2021: находится под стражей; 20 августа 2020 Северинцу предъявили обвинение по уголовному делу.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Павла Северинца взяли задолго до выборов, 7 июня. Это было воскресенье — в тот день проходили предвыборные пикеты на Комаровке. После них политика и задержали возле его дома.

Сперва ему присудили 15 суток ареста, затем — еще, еще и еще… В общей сложности Северинец получил 90 суток. Предполагалось, что 21 августа 2020-го политик все-таки выйдет на свободу, но 20 августа планы изменились: ему предъявили обвинение по уголовной статье и оставили под стражей. Через несколько дней стало ясно , что речь идет о ч. 2 ст. 293 (Массовые беспорядки). Северинец не выходил на свободу с 7 июня 2020 года.

Сопредседатель стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун

Всего суток — 55, из них отбыл подряд — 45.

Статус на 23 марта 2021: на свободе.



Фото: vk/saligorskorg

Первый раз Анатолия Бокуна задержали 24 августа. Тогда он «отделался» штрафом за участие в несанкционированном массовом мероприятии — 25 «базовых». Уже 31 августа Бокуна задержали снова, на этот раз суд решил наказать его 15 сутками ареста. После них он вышел на свободу.

Дома Бокун пробыл недолго: 25 сентября присудили еще 25 суток административного ареста по двум статьям. После них сопредседатель стачкома остался отбывать следующее наказание: ему добавили еще 15 суток. Таким образом, к концу ноября Анатолий Бокун отбыл 40 суток подряд, а всего — 55. Его история на этом не закончилась: 20 ноября и 20 декабря мужчину тоже задерживали. В те разы, правда, Бокуна отпускали после нескольких часов в РОВД.

Известно, что среди членов стачкома «Беларуськалия» есть люди, которые также отсидели 40 и более суток, как и Анатолий Бокун. Однако эти административные аресты были не подряд.

«Мисс Беларусь» и экс-пресс-секретарь «Динамо-Брест» Ольга Хижинкова

Всего суток — 42.

Статус на 23 марта 2021: на свободе.



Фото: TUT.BY

Ольгу Хижинкову задержали 8 ноября — это была воскресная акция протеста. Через три дня суд решил наказать ее 12 сутками. Через день Ольгу судили повторно, за еще одну акцию протеста. К 12 суткам добавилось еще 15. Через некоторое время прошел и третий суд — снова 15 суток. Изначально предполагалось, что этот срок будет отсчитываться с момента суда, поэтому Ольгу ждали на свободе 11 декабря 2020 года.

В тот день у ЦИП на Окрестина собрались ее близкие, друзья, белорусские известные спортсмены. Но Ольга так и не вышла — сроки все-таки суммировались, поэтому на свободе «Мисс Беларусь» оказалась лишь 20 декабря.

Два других случая, которые все равно стоят внимания

Почти «дотянул» до 40: Дмитрий Мазуро

Всего суток — 38.

Статус на 23 марта 2021: на свободе, находится за границей.



Мазуро в центре снимка без маски. Фото из личного архива

Задержание Дмитрия Мазуро было 25 сентября 2020-го. Студент шел из университета к метро, остановилась машина без опознавательных знаков, неизвестные скрутили парня и доставили в РУВД Советского района. Через три дня суд наказал Мазуро 23 сутками: 13 по ст. 23.34 и 10 — по ст. 23.4 КоАП. На тот момент это был прецедент: так много суток еще не давали.

По истечению этих суток Мазуро на свободу так и не вышел. Все потому, что 5 октября Дмитрия снова судили — за студенческий марш, прошедший 1 сентября. Решение — еще 15 суток. Всего Мазуро провел под арестом 38 суток, а по выходу из Жодино вскоре уехал в Литву.

Сидел 60, когда это еще «не было мейнстримом»: Дмитрий Козлов

Всего суток — 60 (но это было еще до выборов).

Статус на 23 марта 2021: находится под стражей; с 30 июня 2020 года известно , что он является фигурантом уголовного дела по ст. 342 УК РБ (Организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок).



Фото: Радыё Рацыя

YouTube-блогер из Барани Дмитрий Козлов, известный как «Серый кот» провел в изоляторе более 60 суток подряд, начиная с конца 2019 года. Первый раз Козлова задержали 25 декабря за участие в акциях протеста против интеграции с Россией и за призывы в социальных сетях к участию в протестах. Блогеру дали 15 суток ареста.

Пока он их отбывал, прошел еще один суд, и Козлову снова дали 15 суток. Пока отбывал уже следующие, прошли очередные два суда. Итог — по 15 суток. В общей сложности Козлов получил 60 суток ареста подряд, которые истекли лишь в феврале 2020.

В 2020-м его задержали 10 июня и сперва дали 20 суток в рамках административного дела. Однако 30 июня стало известно, что блогер проходит уже по уголовному делу по ст. 342 УК РБ (Организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок). То есть по «административке» после выборов Козлов успел провести 20 дней.

Что задержанные говорили о своей ситуации

Ольга Хижинкова рассказала о своих трех судах журналисту Никите Мелкозерову в проекте «жизнь-малина»:

— [Каждый раз у меня была] разная [тактика]. Мне было интересно, зависит ли что-то от того, что говорят люди. Я же и послушала много судов, прямо на Окрестина. <…> На первом суде я сказала, что не исключала возможности, что я приму участие в этом митинге, но конкретно в этот момент (задержания. — Прим. TUT.BY) я шла с цветами на день рождения — поздравить свою подругу. На втором суде я сказала, что принимала участие. <…> На третьем я признала и факт участия, и свою вину.

Ранее, в разговоре с нашим журналистом Ольга отмечала, что подавлена была после первого продления срока. Но уже потом была готова к дополнительным «суткам»: поняла, что отсидит за все выложенные фото в Instagram.

Ян Солонович начал считать, сколько ему в теории могут дать суток после второго суда. На первом ему дали 12, на втором — 15. Парень вспоминал, что сокамерники говорили: невозможно дать столько суток, скоро начнут выписывать штрафы. В реальности все получилось иначе, вот как Солонович это переживал :

«Что касается того, как я воспринимал каждые последующие сутки… Грустно, но ночь лечит: поспал — и все прошло. С момента задержания я старался не унывать. Когда меня только привезли в РУВД, решил, если уж сижу в милиции, то нужно провести время с пользой. Стал спрашивать у участковых, куда написать заявление, чтобы убрали ларек, который стоит у меня дома под окнами, а то там вечно собираются пьяные. Самое смешное, что человек, к которому я обратился и который мне пояснил, что и как лучше сделать, уже на следующий день свидетельствовал против меня в суде».



Иллюстративный снимок. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Дмитрий Мазуро так описывал момент, когда он узнал о «дополнительных» сутках:

«Ужин был по расписанию в шесть, но иногда его приносят в начале шестого — по нему я ориентировался. Меня должны были выпускать в 17.40, я спрашивал: «Вот же мое время, почему меня не выпускают?» Дежурный прапорщик ответил, что мое время другое по бумагам. Я спросил еще раз. Тот же ответ. В третий раз мне сказали, что есть приказ не выпускать меня до особого распоряжения. И только примерно через час он пришел и сказал: «Мазуро, я тебя поздравляю. У тебя еще 15 суток».

Я был готов к тому, что так случится, но до последнего надеялся, что все-таки выпустят. Воспринял новость спокойно: этого следовало ожидать.

На следующий день меня отвели в комнату допросов, там мне дали ознакомиться с новым постановлением суда и подписать протоколы задержания».

А как должно быть по закону?

Максимальный срок нахождения под арестом по административному правонарушению регламентирует Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

До 1 марта 2021 года действовал старый КоАП. По нему нельзя было удерживать человека за решеткой более 25 суток подряд. Это уже объяснял витебский правозащитник Павел Левинов в связи с задержанием Дмитрия Козлова в конце 2019 года:

— В соответствии с Процессуально-исполнительным кодексом об административном правонарушении, человека нельзя держать за решеткой больше 25 суток подряд. Но 15 суток у тебя заканчиваются, ты по документам освобождаешься, тебя даже могут выпустить за ворота. Но через минуту задержать и вновь отправить в ИВС.

С 1 марта 2021 года действует новая версия КоАП. Теперь 30 суток — максимально возможный срок административного ареста, даже если совершено сразу несколько правонарушений (раньше было 25 суток).