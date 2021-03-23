С 1 мая пенсионерам предоставят скидку на проезд в электричках

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 мар – Sputnik. Белорусская железная дорога вводит традиционный бонус для пенсионеров. С 1 мая им будет предоставлена скидка в 50% на проезд в электричках и дизель-поездах региональных линий эконом-класса, сообщает Белорусская железная дорога.

Льгота, обусловленная периодом сезонных сельскохозяйственных работ, будет действовать по 31 октября.

Это предусмотрено указом №176 от 29 апреля 2011 года "О государственной поддержке пенсионеров" (в редакции от 6 июля 2020 года).

Для того, чтобы купить билет со скидкой, нужно предъявить оригинал пенсионного удостоверения. Также данный документ необходимо иметь при себе во время поездки.

"Обращаем внимание, что предоставление данной льготы не предусматривается при проезде в поездах региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий (с нумерованными местами), а также при проезде в поездах городских линий", - сообщили в БЖД.

Льготные проездные документы пенсионеры по возрасту могут оформить в билетных кассах, а также на сайте , с помощью мобильного приложения "БЧ. Мой поезд" и через терминалы самообслуживания.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию, Белорусская железная дорога рекомендует использовать дистанционные каналы продаж.

О тарифах на перевозку пассажиров

Напомним, в декабре прошлого года цена за проезд на железнодорожном транспорте в Беларуси была увеличена .

Соответствующее решение было определено постановлением Министерства торговли и антимонопольного регулирования (МАРТ).

Были установлены новые тарифы на перевозки пассажиров внутри страны.

До этого увеличение тарифов производилось в декабре 2019 года. В МАРТ пояснили, что тарифы пересматривались для поддержания окупаемости пассажирских перевозок на железной дороге. По информации МАРТ, население возмещает лишь 15% затрат железной дороги на перевозки, из бюджета они не субсидируются.

Сегодня цена проезда, к примеру, из Минска в Фаниполь составляет 57 копеек, в Заславль – от 68 копеек до 1 рубля 5 копеек , в Пуховичи – 1 рубль 50 копеек, в Койданово – 90 копеек, в Молодечно – 1 рубль 80 копеек, в Оршу – 4 рубля 71 копейка.