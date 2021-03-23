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В Солигорском районе задержали предполагаемых воров-домушников из Молодечно

23.03.2021 11:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Солигорском районе милиция задержала подозреваемых в кражах из частных домов. Об этом сообщила пресс-служба УВД Мингорисполкома.


Фото: pixabay.com

Как сообщается, утром в пятницу, 19 марта, двое выходцев из Молодечно забрались в один из домов в деревне Кулаки Солигорского района через окно, створку которого им удалось открыть. Оттуда мужчины унесли с собой золотые украшения и большую сумму наличных.

Однако вскоре молодечненцев, пытавшихся скрыться, задержала районная милиция при поддержке сотрудников областного ОМОН. В их машине нашли различные приспособления, применяемые для осуществления краж, а также ювелирные изделия и деньги.

Причастность мужчин к похожим преступлениям пока проверяется, против них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 (Кража) Уголовного кодекса Беларуси, которая в качестве максимального наказания предусматривает до четырех лет лишения свободы.

 
 
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Двое мужчин были задержаны, когда пытались скрыться из района совершения преступления.
 
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