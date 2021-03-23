В Пинске не разрешили проводить День Воли

Источник материала: Tut.by

Пинский горисполком запретил Пинской организации БСДП (Грамада) проводить 25 марта 2021 года в городе мероприятия, посвященные Дню Воли, сообщает «Медиа-Полесье».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В письме, направленном в адрес организации, сказано, что заявители не выполнили условия, необходимые для принятия горисполкомом положительного решения: не заключен договор с милицией на охрану общественного порядка во время проведения массового мероприятия, нет договора со скорой на оказание медицинской помощи, а также некому будет убрать мусор по завершении акции.

Известно, что организаторы обращались в городской отдел Департамента охраны, ЖКХ и станцию скорой медицинской помощи. Просили оказать в день проведения Дня Воли услуги согласно их профилю. Готовы были их оплатить. Однако все три службы ответили отказом, сославшись на большую загруженность своих работников.

Последний раз разрешение на проведение Пинске Дня Воли местные власти выдавали в 1990-х годах.

Ранее власти отказали в праздновании Дня Воли в Минске и Могилеве .