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Андрей Арсенович - гость программы "Скажинемолчи"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Андрей Арсенович: история учит нас не совершать ошибок прошлого Школьники должны знать и помнить исторические события своей страны, ведь они учат нас не совершать ошибок прошлого. Таким мнением нашему телеканалу сегодня...

Школьники должны знать и помнить исторические события своей страны, ведь они учат нас не совершать ошибок прошлого. Таким мнением нашему телеканалу сегодня поделился заместитель директора по воспитательной работе 204-й столичной школы. Гость программы также подчеркнул, что роль учреждений образования в патриотическом воспитании подрастающего поколения не менее важна, чем родительская. Задача педагога - привить интерес учащихся к истории нашей страны, максимально обширно и подробно излагая материал. Тогда у школьников не возникнет надобность изучать альтернативные источники с фальшивой информацией.Ведущие программы вместе с гостем обсудили, какие специальности будут востребованы в будущем, как преподавателю найти общий язык со школьниками, чем живут нынешние подростки.