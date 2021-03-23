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Андрей Арсенович: история учит нас не совершать ошибок прошлого
23.03.2021 12:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTШкольники должны знать и помнить исторические события своей страны, ведь они учат нас не совершать ошибок прошлого. Таким мнением нашему телеканалу сегодня поделился заместитель директора по воспитательной работе 204-й столичной школы
Андрей Арсенович, замдиректора СШ № 204 г. Минска: "Попытки переписать историю в Беларуси не имеют под собой основания. У нас достаточно объективно иллюстрируются события, которые произошли на белорусских землях. В учебниках истории, дополнительно рассказ учителя. Экскурсии, поездки - все это позволяет нам показать, как это было на самом деле, и рассматривать альтернативные источники не будет иметь оснований".
Андрей Арсенович - гость программы "Скажинемолчи"Ведущие программы вместе с гостем обсудили, какие специальности будут востребованы в будущем, как преподавателю найти общий язык со школьниками, чем живут нынешние подростки.
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Школьники должны знать и помнить исторические события своей страны, ведь они учат нас не совершать ошибок прошлого. Таким мнением нашему телеканалу сегодня...
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