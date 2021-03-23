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Андрей Арсенович: история учит нас не совершать ошибок прошлого

23.03.2021 12:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Школьники должны знать и помнить исторические события своей страны, ведь они учат нас не совершать ошибок прошлого. Таким мнением нашему телеканалу сегодня поделился заместитель директора по воспитательной работе 204-й  столичной школы Андрей Арсенович в передаче "Скажинемолчи". Гость программы также подчеркнул, что роль учреждений образования в патриотическом воспитании подрастающего поколения не менее важна, чем родительская. Задача педагога - привить интерес учащихся к истории нашей страны, максимально обширно и подробно излагая материал. Тогда у школьников не возникнет надобность изучать альтернативные источники с фальшивой информацией. 

Андрей Арсенович, замдиректора СШ № 204 г. Минска: "Попытки переписать историю в Беларуси не имеют под собой основания. У нас достаточно объективно иллюстрируются события, которые произошли на белорусских землях. В учебниках истории, дополнительно рассказ учителя. Экскурсии, поездки - все это позволяет нам показать, как это было на самом деле, и рассматривать альтернативные источники не будет иметь оснований".

Андрей Арсенович - гость программы "Скажинемолчи"

Ведущие программы вместе с гостем  обсудили, какие специальности будут востребованы в будущем, как преподавателю найти общий язык со школьниками, чем живут нынешние подростки. 

 
Теги: Минск
 
 
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Школьники должны знать и помнить исторические события своей страны, ведь они учат нас не совершать ошибок прошлого. Таким мнением нашему телеканалу сегодня...
 
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