ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Прокуратура Минска направила в суд уголовное дело о приготовлении к участию в массовых беспорядках

23.03.2021 12:43 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Слесарные молотки, лазерные указки, пиротехника. Прокуратура Минска направила в суд уголовное дело о приготовлении к участию в массовых беспорядках. Согласно материалам, обвиняемые с 9 по 12 августа на территории Минской области и столицы  приобрели предметы и устройства, обладающие метательными и поражающими свойствами. Впоследствии привезли арсенал к местам массовых беспорядков. Вскоре фигурантов задержали.  Среди обвиняемых - четверо жителей  столицы. Им  инкриминировано приготовление к участию в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти, а также материальное обеспечение других лиц для такой деятельности.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Слесарные молотки, лазерные указки, пиротехника. Прокуратура Минска направила в суд уголовное дело о приготовлении к участию в массовых беспорядках. Согласно...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Пинске не разрешили проводить День Воли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

22.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by