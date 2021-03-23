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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Юные танцоры одержали победу на международном и республиканском чемпионатах Привычка быть чемпионами. Юные танцоры из Молодечненского района одержали победу на международном и республиканском чемпионатах. Minsk Open Championship - единственные...

Привычка быть чемпионами. Юные танцоры из Молодечненского района одержали победу на международном и республиканском чемпионатах. Minsk Open Championship - единственные соревнования, входящие в рейтинг Всемирной федерации танцевального спорта, где воспитанники танцевально-спортивного клуба боролись за золото с соперниками из России и Украины. Принесло победу и участие на республиканском соревновании Minsk Cup.За два года существования клуба в его коллекции десятки золотых и серебряных медалей.