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Юные танцоры одержали победу на международном и республиканском чемпионатах
23.03.2021 12:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПривычка быть чемпионами. Юные танцоры из Молодечненского района одержали победу на международном и республиканском чемпионатах. Minsk Open Championship - единственные соревнования, входящие в рейтинг Всемирной федерации танцевального спорта, где воспитанники танцевально-спортивного клуба боролись за золото с соперниками из России и Украины. Принесло победу и участие на республиканском соревновании Minsk Cup.
За два года существования клуба в его коллекции десятки золотых и серебряных медалей.
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Привычка быть чемпионами. Юные танцоры из Молодечненского района одержали победу на международном и республиканском чемпионатах. Minsk Open Championship - единственные...
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