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Долю арендного жилья в Беларуси планируют увеличить до 15 %
23.03.2021 12:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОно востребовано и в столице, и в районах. Кроме того, это хорошее подспорье для молодых специалистов, которые едут на работу в регионы.
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Оно востребовано и в столице, и в районах. Кроме того, это хорошее подспорье для молодых специалистов, которые едут на работу в регионы. Об этом накануне рассказал...
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