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Долю арендного жилья в Беларуси планируют увеличить до 15 %

23.03.2021 12:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Оно востребовано и в столице, и в районах. Кроме того, это хорошее подспорье для молодых специалистов, которые едут на работу в регионы. Об этом накануне рассказал профильный министр Руслан Пархамович.Что касается строительства для многодетных, основной упор будет сделан на индивидуальной жилой застройке. Еще один тренд - электродома. Благодаря БелАЭС, электроэнергии в стране достаточно. В ближайшую пятилетку в Беларуси ежегодно будут строить не менее 4 млн кв. метров жилья.
 
 
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Оно востребовано и в столице, и в районах. Кроме того, это хорошее подспорье для молодых специалистов, которые едут на работу в регионы. Об этом накануне рассказал...
 
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