Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Долю арендного жилья в Беларуси планируют увеличить до 15 % Оно востребовано и в столице, и в районах. Кроме того, это хорошее подспорье для молодых специалистов, которые едут на работу в регионы. Об этом накануне рассказал...

Оно востребовано и в столице, и в районах. Кроме того, это хорошее подспорье для молодых специалистов, которые едут на работу в регионы.Что касается строительства для многодетных, основной упор будет сделан на индивидуальной жилой застройке. Еще один тренд - электродома. Благодаря БелАЭС, электроэнергии в стране достаточно. В ближайшую пятилетку в Беларуси ежегодно будут строить не менее 4 млн кв. метров жилья.