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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Республиканская благотворительная акция "Восстановление святынь Беларуси. Нас объединяет история и вера" "Восстановление святынь Беларуси. Нас объединяет история и вера". Под таким названием стартовала республиканская благотворительная акция по благоустройству...

"Восстановление святынь Беларуси. Нас объединяет история и вера". Под таким названием стартовала республиканская благотворительная акция по благоустройству религиозных объектов. До конца месяца волонтеры движения "Доброе сердце" планируют привести в порядок около 80 мест в столице и регионах. Только за минувший год в период акции "Восстановление святынь Беларуси" по всей стране благоустроили 128 культурных и религиозных памятников.Волонтерское движение "Доброе сердце" объединяет более 32 тысяч юношей и девушек.