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Республиканская благотворительная акция "Восстановление святынь Беларуси. Нас объединяет история и вера"
23.03.2021 12:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"Восстановление святынь Беларуси. Нас объединяет история и вера". Под таким названием стартовала республиканская благотворительная акция по благоустройству религиозных объектов. До конца месяца волонтеры движения "Доброе сердце" планируют привести в порядок около 80 мест в столице и регионах. Только за минувший год в период акции "Восстановление святынь Беларуси" по всей стране благоустроили 128 культурных и религиозных памятников.
Волонтерское движение "Доброе сердце" объединяет более 32 тысяч юношей и девушек.
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Республиканская благотворительная акция "Восстановление святынь Беларуси. Нас объединяет история и вера"
"Восстановление святынь Беларуси. Нас объединяет история и вера". Под таким названием стартовала республиканская благотворительная акция по благоустройству...
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