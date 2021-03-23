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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь и Россия должны вместе бороться с героизацией нацизма Не утихает напряжение и на поле информационном. Борьба с фейками, недопущение героизации нацизма и переписывания истории. Эти темы звучали и в Москве....

Не утихает напряжение и на поле информационном. Борьба с фейками, недопущение героизации нацизма и переписывания истории. Эти темы звучали и в Москве. Парламентарии Беларуси и России обсудили безопасность общего информационного пространства. В последнее время наши страны столкнулись с небывалым внешним давлением. Это и деструктивные телеграм-призывы к протестам и забастовкам. Оскорбления и угрозы в адрес правоохранителей, госслужащих, журналистов и их семей. А также попытки исказить историю - дискредитировать роль Великой Победы и прославить нацизм.