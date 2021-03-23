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Беларусь и Россия должны вместе бороться с героизацией нацизма

23.03.2021 12:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Не утихает напряжение и на поле информационном. Борьба с фейками, недопущение героизации нацизма и переписывания истории. Эти темы звучали и в Москве. Парламентарии Беларуси и России обсудили безопасность общего информационного пространства. В последнее время наши страны столкнулись с небывалым внешним давлением. Это и деструктивные телеграм-призывы к протестам и забастовкам. Оскорбления и угрозы в адрес правоохранителей, госслужащих, журналистов и их семей. А также попытки исказить историю -  дискредитировать роль Великой Победы и прославить нацизм. 

Геннадий Давыдько, председатель Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по информационной политике: "У нас есть большая дорога страданий, пройденная вместе, и те факты трагедии, которые мы переживали вместе. Они сейчас являются огромным подспорьем в нашей моральной крепости, убежденности, что мы правы. И трагедия Хатыни - это как горючее в бензобаке нашей решимости. Не допустить подобного! И те, кто должен извиняться до своей смерти перед нами, они начинают нас учить жить. РФ - наши братья, и будут с нами вместе. Пришло время становиться спина к спине и не отстреливаться, а уже идти в атаку". 

Владимир Афонский, зампредседателя Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по информационной политике: "В РФ были приняты поправки в Конституцию, и мы принимаем федеральные законы, которые дают возможность противостоять искажению исторической памяти. Историческая память у нас одна. И правда у нас одна. Поэтому наш долг и наша обязанность - принять федеральные законы, нормативно-правовые акты, в рамках парламентов России и Беларуси, в рамках Союзного государства, которые позволят поставить запрет на переписывании истории. Такого быть не должно. Мы нацелены на эту конструктивную и плодотворную работу все вместе".
 
 
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Не утихает напряжение и на поле информационном. Борьба с фейками, недопущение героизации нацизма и переписывания истории. Эти темы звучали и в Москве....
 
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