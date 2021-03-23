«Река у нас прямо за огородом». Что известно о трагедии в Речицком районе, где утонула двухлетняя Мирослава

Источник материала: Tut.by

В понедельник вечером в деревне Жмуровка Речицкого района пропала маленькая девочка. Ее искали по всей округе — и нашли уже мертвой всего в нескольких метрах от дома. Что известно о трагедии ?

Фото носит иллюстративный характер

В семье Медвеженко — шестеро детей. Двое уже взрослых, самой младшей, Мирославе, через две недели должно было исполниться три года. Но вчера девочка утонула в Днепре.

Как оказалось, днем Мирослава с двумя старшими братьями — 5-летним Макаром и 7-летним Арсением — играли во дворе. Мама Алеся хлопотала по хозяйству. Женщина беременна, ей уже вот-вот рожать.

Около шести вечера мальчики прибежали домой: «Мама, куда-то пропала Мирослава», — вспоминает женщина.

— Я на улицу — нет нигде! Бегала и звала. Река у нас прямо за огородом, туда выбегала несколько раз, смотрела.

Алеся рассказывает, что про опасность реки детям в семье говорили постоянно — и те без взрослых туда никогда не ходили.

— Дети, соседи, муж с работы прибежал — все ищем, не можем найти. А потом смотрю — старший сын несет на руках мою доченьку, — плачет Алеся.

Мирославу нашли под обрывистым берегом Днепра. Девочка утонула.