За герб «Погоня» на окне матери четверых детей дали штраф в 2900 рублей

Источник материала: Tut.by

Минчанку приговорили к крупному штрафу за размещение изображения герба «Погоня» на собственном окне. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В четверг, 18 марта, к минчанке Дарье Пажитных, матери четверых детей, пришел участковый из Первомайского РУВД. Выяснилось, что на нее составлен протокол по статье 24.23 КоАП, а правонарушение минчанки состояло в том, что 16 марта она разместила на стекле своего окна изображение герба «Погоня» в бело-красной цветовой гамме, тем самым проведя пикетирование «с целью выражения своих политических интересов».

В понедельник, 22 марта, женщину вызвали в РУВД к участковому, где задержали и отправили в суд Первомайского района. Как сообщается, на судебном заседании Дарья Пажитных указывала на то, что герб «Погоня» еще в 2007 году постановлением Совета министров Беларуси был включен в список историко-культурных ценностей, а в КоАП не содержится запрета или ограничения на украшение собственной квартиры официально зарегистрированными символами.

Однако судья не согласился с доводами женщины и признал ее виновной, приговорив к штрафу в размере 100 базовых величин (2900 рублей).