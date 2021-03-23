В Минске с августа возбудили 953 уголовных дел, связанных с протестами

Число возбужденных уголовных дел, связанных с протестами, приближается к тысяче только в Минске.

Как сообщил начальник управления СК по Минску Сергей Паско, в столице с августа прошлого года возбуждено 935 уголовных дел, связанных с протестами, в суд переданы дела в отношении 221 обвиняемого. За первые два месяца 2021 года на долю таких дел приходится 10% от общего количества расследований.

Начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич сообщил, что с 9 августа прошлого года по настоящее время к административной ответственности за блокирование проезжей части привлечены 202 водителя, за подачу звукового сигнала — порядка 470 водителей и 375 — за подачу звукового сигнала, повлекшую создание аварийной обстановки.