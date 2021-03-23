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В Минске с августа возбудили 953 уголовных дел, связанных с протестами
23.03.2021 13:59 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Число возбужденных уголовных дел, связанных с протестами, приближается к тысяче только в Минске.
Как сообщил начальник управления СК по Минску Сергей Паско, в столице с августа прошлого года возбуждено 935 уголовных дел, связанных с протестами, в суд переданы дела в отношении 221 обвиняемого. За первые два месяца 2021 года на долю таких дел приходится 10% от общего количества расследований.
Начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич сообщил, что с 9 августа прошлого года по настоящее время к административной ответственности за блокирование проезжей части привлечены 202 водителя, за подачу звукового сигнала — порядка 470 водителей и 375 — за подачу звукового сигнала, повлекшую создание аварийной обстановки.
ГУВД Мингорисполкома собрало 23 марта целую пресс-конференцию, чтобы призвать людей не выходить на акции протеста 25 марта. В проведении санкционированного мероприятия политическим партиям, подавшим заявление в Мингорисполком,
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Число возбужденных уголовных дел, связанных с протестами, приближается к тысяче только в Минске.
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