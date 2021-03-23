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В ГУВД Минска заявили о готовящихся на День Воли провокациях
23.03.2021 14:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минская милиция призывает воздержаться от участия в несанкционированных акциях, так как высок риск провокаций. Об этом в эфире ОНТ заявил глава ГУВД Мингорисполкома Михаил Гриб.
— При изучении различных информационных ресурсов ГУВД получает информацию об имеющихся призывах к участию 25 марта в несанкционированных акциях на территории нашей столицы, — заявил Гриб.
По его словам, провокаторы ставят целью «дестабилизировать ситуацию в городе Минске», «инициировать столкновения участников акции с сотрудниками милиции».
Гриб заявил, что ГУВД предпримет все необходимые меры, чтобы обеспечить порядок.
— Минская милиция призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях. В создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны организаторов и участников этих акций. Ваша личная безопасность может находиться под угрозой.
Глава столичной милиции напомнил, напомнил, что согласно новому Кодексу об административных правонарушениях, который начал действовать с 1 марта, увеличены размеры штрафов и сроки административных арестов.
— За участие в несанкционированных массовых мероприятиях, призывы к ним, за оскорбление должностных лиц и неповиновение им при исполнении служебных обязанностей, использование и изготовление запрещенных флагов, плакатов, символов и различных эмблем, за блокирование дорог и создание аварийной обстановки предусмотрена ответственность, — предупредил Михаил Гриб.
Сегодня стало известно, что Мингорисполком
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По словам главы столичной милиции, провокаторы ставят целью «дестабилизировать ситуацию в городе Минске», «инициировать столкновения участников акции с...
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