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В Витебске планируют открыть новый автобусный маршрут: он свяжет Билево и Юг-7

23.03.2021 14:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске планируют запустить новый автобусный маршрут, который свяжет Билево и микрорайон Юг-7. Об этом сообщил директор «Витебскоблавтотранс» Сергей Медведев.

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Сергей Медведев отметил, что возле областной больницы нужно улучшить транспортное сообщение.

— Мы прорабатываем вопрос открытия, скорее всего, автобусного маршрута. Он пройдет от конечной остановки в Билево через кондитерский комбинат «Витьба», по новой дороге, далее по улице Петруся Бровки к областной больнице, центральной поликлинике до микрорайона Юг-7.

 
Теги: Витебск
 
 
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Маршрут пройдет от конечной остановки в Билево через кондитерский комбинат «Витьба», по новой дороге, далее по улице Петруся Бровки к областной больнице,...
 
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