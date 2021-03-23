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В Витебске планируют открыть новый автобусный маршрут: он свяжет Билево и Юг-7
23.03.2021 14:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске планируют запустить новый автобусный маршрут, который свяжет Билево и микрорайон Юг-7. Об этом
Сергей Медведев отметил, что возле областной больницы нужно улучшить транспортное сообщение.
— Мы прорабатываем вопрос открытия, скорее всего, автобусного маршрута. Он пройдет от конечной остановки в Билево через кондитерский комбинат «Витьба», по новой дороге, далее по улице Петруся Бровки к областной больнице, центральной поликлинике до микрорайона Юг-7.
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Маршрут пройдет от конечной остановки в Билево через кондитерский комбинат «Витьба», по новой дороге, далее по улице Петруся Бровки к областной больнице,...
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