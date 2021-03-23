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Историческая память и патриотизм - фактор консолидации общества

23.03.2021 14:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Единство народа - великая ценность и наша обязанность его сохранить. Об  исторической памяти и патриотизме, как факторах консолидации общества говорят в эти минуты Овальном зале Дома правительства. На международной конференции звучат конкретные инициативы и предложения как противостоять  пропаганде нацизма и  поставить надежный заслон экстремизму, а также как  увести молодежь от пагубного влияния. Как заявил спикер Палаты представителей Владимир Андрейченко, в 2020-м на Беларусь совершена беспрецедентная по масштабу агрессии и цинизма - информационная атака. Но белорусы выстояли, ведь большинство граждан помнит уроки прошлого и на генетическом уровне не приемлет насилия. Чтобы противостоять новым вызовам, предстоит провести большую работу, в том числе и на законодательном уровне. 

Историческая память и патриотизм - фактор консолидации общества


Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Нам предстоит масштабная работа в рамках Конституционной комиссии по актуализации действующего законодательства. Уже в ближайшее время, на весенней сессии, мы рассмотрим законопроекты, направленные на недопущение героизации нацизма и противодействие экстремизму. В этом же ключе нам следует посмотреть на законы, касающиеся проведения массовых мероприятий, деятельности политических партий и СМИ". 

Историческая память и патриотизм - фактор консолидации общества


Законопроект, который поставит заслон героизации нацизма уже в работе, и будет представлен на весенней сессии. Звучат сегодня и другие  законодательные инициативы, а также предложения по конкретным проектам для укрепления духовно-нравственных основ общества. В конференции участвуют эксперты  из Беларуси и России. Это депутаты, ученые, управленцы, представители общественных организаций, студенты.

 
 
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Единство народа - великая ценность и наша обязанность его сохранить. Об  исторической памяти и патриотизме, как факторах консолидации общества говорят в эти...
 
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