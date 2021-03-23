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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Историческая память и патриотизм - фактор консолидации общества Единство народа - великая ценность и наша обязанность его сохранить. Об исторической памяти и патриотизме, как факторах консолидации общества говорят в эти...

Единство народа - великая ценность и наша обязанность его сохранить. Об исторической памяти и патриотизме, как факторах консолидации общества говорят в эти минуты Овальном зале Дома правительства. На международной конференции звучат конкретные инициативы и предложения как противостоять пропаганде нацизма и поставить надежный заслон экстремизму, а также как увести молодежь от пагубного влияния. Как заявил спикер Палаты представителей Владимир Андрейченко, в 2020-м на Беларусь совершена беспрецедентная по масштабу агрессии и цинизма - информационная атака. Но белорусы выстояли, ведь большинство граждан помнит уроки прошлого и на генетическом уровне не приемлет насилия. Чтобы противостоять новым вызовам, предстоит провести большую работу, в том числе и на законодательном уровне.Законопроект, который поставит заслон героизации нацизма уже в работе, и будет представлен на весенней сессии. Звучат сегодня и другие законодательные инициативы, а также предложения по конкретным проектам для укрепления духовно-нравственных основ общества. В конференции участвуют эксперты из Беларуси и России. Это депутаты, ученые, управленцы, представители общественных организаций, студенты.