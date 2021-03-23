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На повестке дня СК Беларуси - противодействие экстремизму
23.03.2021 14:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTАктуальную тематику в сфере общественной безопасности обсуждают в широком кругу специалистов. Предмет обсуждения - передовой опыт следственных подразделений по противодействию и профилактике этого вида преступлений. Во встрече принимают участие сотрудники МВД, КГБ, Генпрокуратуры, Департамента финансовых расследований. Также коллеги из Следственного комитета России. Планируется рассмотреть особенности разведки в сети Интернет, использования открытых источников данных, вопросы противодействия финансирования деструктивной деятельности. Отдельное внимание, по словам специалистов, заслуживает тема информационной безопасности. Зачастую авторы призывов в интернете преследуют сугубо корыстные цели.
Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси: "Следственный комитет играет немаловажную роль в противодействии экстремистским проявлениям. Во взаимодействии с другими правоохранительными органами принимает все меры по борьбе с массовыми беспорядками, групповыми нарушениями общественного порядка, насилием в отношении должностных лиц. Белорусским правоохранителям важно учитывать и передовой опыт наших друзей и партнеров. В этой связи проводимый Следственными комитетами Беларуси и России круглый стол по вопросам противодействия преступлениям, связанным с экстремизмом, имеет важное практическое значение для обмена знаниями, методиками расследования с целью еще более эффективного пресечения любых деструктивных проявлений, сохранения общественного спокойствия и стабильности".
Специалисты обменяются мнениями, прогрессивными методами и способами расследования преступлений в сфере экстремизма и общественной безопасности. Таким образом выстраивается совершенствование взаимодействия органов системы национальной безопасности и шлифуются практические навыки фиксации доказательств. В это время важно повысить оперативность взаимодействия по розыску и задержанию скрывшихся преступников, считают в Следственном комитете.
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Актуальную тематику в сфере общественной безопасности обсуждают в широком кругу специалистов. Предмет обсуждения - передовой опыт следственных подразделений по...
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