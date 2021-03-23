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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На повестке дня СК Беларуси - противодействие экстремизму Актуальную тематику в сфере общественной безопасности обсуждают в широком кругу специалистов. Предмет обсуждения - передовой опыт следственных подразделений по...

Актуальную тематику в сфере общественной безопасности обсуждают в широком кругу специалистов. Предмет обсуждения - передовой опыт следственных подразделений по противодействию и профилактике этого вида преступлений. Во встрече принимают участие сотрудники МВД, КГБ, Генпрокуратуры, Департамента финансовых расследований. Также коллеги из Следственного комитета России. Планируется рассмотреть особенности разведки в сети Интернет, использования открытых источников данных, вопросы противодействия финансирования деструктивной деятельности. Отдельное внимание, по словам специалистов, заслуживает тема информационной безопасности. Зачастую авторы призывов в интернете преследуют сугубо корыстные цели.Специалисты обменяются мнениями, прогрессивными методами и способами расследования преступлений в сфере экстремизма и общественной безопасности. Таким образом выстраивается совершенствование взаимодействия органов системы национальной безопасности и шлифуются практические навыки фиксации доказательств. В это время важно повысить оперативность взаимодействия по розыску и задержанию скрывшихся преступников, считают в Следственном комитете.