|
Жители Бреста вышли к консульству Украины с плакатами
23.03.2021 14:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНе допустим героизации нацизма: с такими плакатами сегодня вышли жители Бреста к консульству Украины. С собой также принесли белорусские флаги. Цель пикета - выразить несогласие с политикой украинской стороны. Напомним, США и Украина - единственные страны, которые не поддержали в ООН резолюцию по недопустимости героизации нацизма. Участниками акции стала молодежь и люди старшего поколения. Родственники многих из них погибли в Великой Отечественной войне (видео).
Пикет прошел мирно: на собрание представители консульства не отреагировали.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не допустим героизации нацизма: с такими плакатами сегодня вышли жители Бреста к консульству Украины. С собой также принесли белорусские флаги. Цель пикета -...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)