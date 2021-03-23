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Жители Бреста вышли к консульству Украины с плакатами

23.03.2021 14:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Не допустим героизации нацизма: с такими плакатами сегодня вышли жители Бреста к консульству Украины. С собой также принесли белорусские флаги. Цель пикета - выразить несогласие с политикой украинской стороны. Напомним, США и Украина - единственные страны, которые не поддержали в ООН резолюцию по недопустимости героизации нацизма. Участниками акции стала молодежь и люди старшего поколения. Родственники многих из них погибли в Великой Отечественной войне (видео).

Жители Бреста вышли к консульству Украины с плакатами


Пикет прошел мирно: на собрание представители консульства  не отреагировали. 

 
Теги: Брест
 
 
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Не допустим героизации нацизма: с такими плакатами сегодня вышли жители Бреста к консульству Украины. С собой также принесли белорусские флаги. Цель пикета -...
 
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