ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ГУВД Минска заявило о готовящихся на День воли провокациях

23.03.2021 14:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 мар - Sputnik. Начальник минской милиции Михаил Гриб заявил, что в ГУВД знают о готовящихся провокациях на День воли и правоохранительные органы готовы и пресекать.

Мингорисполком отказал представителям оппозиции в проведении 25 марта в столице уличной акции по случаю Дня воли, приуроченной очередной годовщине образования Белорусской народной республики (БНР).

"Основная цель провокаторов - дестабилизация обстановки в городе, инициирование столкновений участников акций с сотрудниками милиции", - заявил Гриб.

По его словам, имеется информация о том, что участники несанкционированных акций в Минске готовят серию провокаций.

Он отметил, что ГУВД получает информацию о призывах к участию в акции оппозиции, которые содержатся в Telegram-каналах.

© Sputnik / Виктор Толочко
Минская милиция будет работать в усиленном режиме в ближайшие дни

Начальник столичной милиции призвал жителей столицы не принимать участие в несанкционированных уличных акциях и напомнил, что административная и уголовная ответственность наступает не только за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, но и за призывы к ним.

Также он предупредил, что согласно обновленному кодексу за участие в таких акциях несовершеннолетних предусмотрен штраф для родителей до 30 базовых величин (870 белорусских рублей или около 333 долларов).

День воли

Минские городские власти отказали представителям оппозиции в проведении Дня воли, после чего лидер одной из старейших оппозиционных партий БНФ Григорий Костусев заявил о своем намерении обжаловать решение Мингорисполкома в суде.

Белорусская оппозиция традиционно празднует "День воли" 25 марта, что приурочено к очередной годовщине провозглашения Белорусской Народной Республики. БНР была провозглашена в ночь на 25 марта 1918 года. В 1919 году в стране была установлена советская власть, а правительство БНР было вынуждено эмигрировать.

День воли белорусская оппозиция каждый год проводит уже более 20 лет. В некоторые годы Мингорисполком давал разрешение на проведение данного мероприятия.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Начальник столичной милиции предупредил, что уже вступило в силу новое законодательство, которое предусматривает штраф для родителей за участие детей в...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Витебске планируют открыть новый автобусный маршрут: он свяжет Билево и Юг-7
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

22.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by