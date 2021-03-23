ГУВД Минска заявило о готовящихся на День воли провокациях

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 мар - Sputnik. Начальник минской милиции Михаил Гриб заявил, что в ГУВД знают о готовящихся провокациях на День воли и правоохранительные органы готовы и пресекать.

Мингорисполком отказал представителям оппозиции в проведении 25 марта в столице уличной акции по случаю Дня воли, приуроченной очередной годовщине образования Белорусской народной республики (БНР).

"Основная цель провокаторов - дестабилизация обстановки в городе, инициирование столкновений участников акций с сотрудниками милиции", - заявил Гриб.

По его словам, имеется информация о том, что участники несанкционированных акций в Минске готовят серию провокаций.

Он отметил, что ГУВД получает информацию о призывах к участию в акции оппозиции, которые содержатся в Telegram-каналах.

Начальник столичной милиции призвал жителей столицы не принимать участие в несанкционированных уличных акциях и напомнил, что административная и уголовная ответственность наступает не только за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, но и за призывы к ним.

Также он предупредил, что согласно обновленному кодексу за участие в таких акциях несовершеннолетних предусмотрен штраф для родителей до 30 базовых величин (870 белорусских рублей или около 333 долларов).

День воли

Минские городские власти отказали представителям оппозиции в проведении Дня воли, после чего лидер одной из старейших оппозиционных партий БНФ Григорий Костусев заявил о своем намерении обжаловать решение Мингорисполкома в суде.

Белорусская оппозиция традиционно празднует "День воли" 25 марта, что приурочено к очередной годовщине провозглашения Белорусской Народной Республики. БНР была провозглашена в ночь на 25 марта 1918 года. В 1919 году в стране была установлена советская власть, а правительство БНР было вынуждено эмигрировать.

День воли белорусская оппозиция каждый год проводит уже более 20 лет. В некоторые годы Мингорисполком давал разрешение на проведение данного мероприятия.