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ГУВД Минска заявило о готовящихся на День воли провокациях
23.03.2021 14:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мар - Sputnik. Начальник минской милиции Михаил Гриб заявил, что в ГУВД знают о готовящихся провокациях на День воли и правоохранительные органы готовы и пресекать.
Мингорисполком отказал представителям оппозиции в проведении 25 марта в столице уличной акции по случаю Дня воли, приуроченной очередной годовщине образования Белорусской народной республики (БНР).
"Основная цель провокаторов - дестабилизация обстановки в городе, инициирование столкновений участников акций с сотрудниками милиции", - заявил Гриб.
По его словам, имеется информация о том, что участники несанкционированных акций в Минске готовят серию провокаций.
Он отметил, что ГУВД получает информацию о призывах к участию в акции оппозиции, которые содержатся в Telegram-каналах.
© Sputnik / Виктор Толочко
Начальник столичной милиции призвал жителей столицы не принимать участие в несанкционированных уличных акциях и напомнил, что административная и уголовная ответственность наступает не только за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, но и за призывы к ним.
Также он предупредил, что согласно обновленному кодексу за участие в таких акциях несовершеннолетних предусмотрен штраф для родителей до 30 базовых величин (870 белорусских рублей или около 333 долларов).
День воли
Минские городские власти отказали представителям оппозиции в проведении Дня воли, после чего лидер одной из старейших оппозиционных партий БНФ Григорий Костусев заявил о своем намерении обжаловать решение Мингорисполкома в суде.
Белорусская оппозиция традиционно празднует "День воли" 25 марта, что приурочено к очередной годовщине провозглашения Белорусской Народной Республики. БНР была провозглашена в ночь на 25 марта 1918 года. В 1919 году в стране была установлена советская власть, а правительство БНР было вынуждено эмигрировать.
День воли белорусская оппозиция каждый год проводит уже более 20 лет. В некоторые годы Мингорисполком
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