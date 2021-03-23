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Со времен рабства: компенсации за расовую дискриминацию выплатят в США
23.03.2021 14:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мар – Sputnik. Денежные выплаты начнут получать темнокожие американцы в качестве возмещения за дискриминацию их предков со времен рабства, об этом сообщает издание Washington Post.
Первыми в США данную программу одобрили власти города Эванстон (штат Иллинойс). В соответствии с ней город будет выплачивать гранты тем жителям африканского происхождения, чьи предки проживали там с 1919 до 1969 года.
Средства будут выделены фонда репараций, из организованного местными властями в 2019 году. Планируется, что в течение нескольких лет в рамках этой программы может быть выплачено по меньшей мере 10 миллионов долларов.
Black Lives Matter
Протесты и беспорядки против полицейского насилия и расизма
Причиной для протестов стала гибель в Миннеаполисе от рук полицейского афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года. Он погиб в результате задержания полицейскими, когда один из них надавил Флойду коленом на шею.
Затем волна выступлений с этим лозунгом
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Предполагается, что на программу потратят в ближайшие несколько лет по меньшей мере 10 миллионов долларов.
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