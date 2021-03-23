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Виктор Бабарико заявил отвод составу суда за нарушение его прав

23.03.2021 15:23 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

23 марта продолжилось судебное заседание по «делу Белгазпромбанка». На нем Виктор Бабарико заявил отвод составу суда. Бывший банкир подчеркнул, что суд нарушает его законные права.

Как рассказал после заседания суда адвокат Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский, по закону обвиняемый может в любой момент выступать с заявлением во время суда, однако в случае с Бабарико это правило не работает: суд не дает ему возможности высказаться ни в устной, ни в письменной форме. 

Адвокат считает, что суд тенденциозен, а сам Бабарико заявил отвод составу суда. Бывший банкир подчеркнул, что суд относится к нему предвзято, поэтому не может считаться справедливым.

Адвокаты Бабарико отвод поддержали, а гособвинитель — нет, сам суд в отводе отказал. Лаевский отметил, что впервые видит такое отношение суда, когда обвиняемый вообще не имеет возможности обратиться к судье.

Напомним, что 22 марта возобновился судебный процесс по делу «Белгазпромбанка». Перед заседанием адвокат Дмитрий Лаевский отметил, что настроение у подзащитного отличное, он рад видеть людей, которые смогли попасть в зал. Экс-глава «Белгазпромбанка» и бывший претендент на пост президента Виктор Бабарико на судебном заседании заявил, что не признает свою вину.

18 июня прошлого года стало известно, что экс-главу Белгазпромбанка и его сына задержали. Перед этим у них дома и в банке прошли обыски, на имущество семьи Бабарико ДФР был наложен арест. 21 июня Бабарико предъявили обвинение по неизвестной статье. Только 7 июля стало известно, в чем обвиняют политика и его сына. В ноябре следственное управление КГБ завершило предварительное расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка.
 

 
 
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23 марта продолжилось судебное заседание по «делу Белгазпромбанка». На нем Виктор Бабарико заявил отвод составу суда. Бывший банкир подчеркнул, что суд нарушает...
 
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