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Работники «Белтелекома» «сливали» милиционеров, а несколько телеграм-каналов признали экстремистскими

23.03.2021 15:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

СК и МВД обвинили арестованных сотрудников «Белтелекома» в передаче данных о правоохранителях специализированным каналам, а также «в пособничестве в разжигании социальной вражды и розни». В ведомствах также сообщили о решениях суда о признании нескольких телеграм-каналов экстремистскими.


Фото: Reuters

35-летнего инженера электросвязи и 24-летнего специалиста по продажам «Белтелекома» задержали осенью прошлого года. Сейчас правоохранительные органы заявили, что установили причастность фигурантов «к пособничеству в разжигании социальной вражды и розни».

— По оперативной информации, обвиняемые не просто хотели деанонимизировать правоохранителей. Их главная цель — содействие деструктивным телеграмм-каналам в создании условий и побуждение к применению насилия, уничтожению (повреждению) имущества должностных лиц госорганов, правоохранителей, журналистов и общественных деятелей, а также распространении клеветнических сведений и оглашении информации, которую клиенты предприятия желали сохранить в тайне. По данному факту Следственный комитет также возбудил уголовное дело, — говорится в заявлении.

В сообщении ведомств также указано, что по материалам восьмого управления ГУБОПиК МВД суд Железнодорожного района Гомеля признал 22 марта телеграм-канал «Каратели Беларуси» экстремистским материалом — якобы администраторам в том числе этого ресурса отправляли данные задержанные сотрудники «Белтелекома».

Тогда же экстремистскими признаны телеграм-канал «МАЯ КРАIНА БЕЛАРУСЬ» (более 157 тыс. подписчиков), а также группы в этом мессенджере «Чат группы Каратели» (более 1,9 тыс. участников) и «Я ВЫХОЖУ / МКБ» (более 7,5 тыс. участников).

Отметим, что данные о признании этих телеграм-каналов экстремистскими не внесены в «Республиканский список экстремистских материалов».

 
Теги: Гомель
 
 
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Телеграм-канал «Каратели Беларуси» признали экстремистским материалом, а также телеграм-канал «МАЯ КРАIНА БЕЛАРУСЬ» и группы «Чат группы Каратели» и «Я ВЫХОЖУ /...
 
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