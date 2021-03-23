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«Это неимоверная цифра». В СК рассказали, сколько уголовных дел возбуждено в связи с протестами
23.03.2021 15:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Следственный комитет подготовил все необходимые документы для экстрадиции блогеров, находящихся за границей. Об этом заявил начальник УСК по Минску Сергей Паско,
— Запрос о выдаче Путило, Протасевича, Мотолько и других уже направлен. В настоящее время нами подготовлены все необходимые документы. Ждем ответа, — рассказал Паско.
По его словам, с августа в Минске было возбуждено 935 уголовных дел, связанных с массовыми беспорядками, проходившими в столице. В суд переданы дела в отношении 221 обвиняемого. Только за два месяца текущего года уголовные дела о массовых беспорядках составили 10% от общего количества возбужденных дел.
— Это неимоверная цифра, неимоверный процент. Республика в таких условиях еще никогда не жила, и надеюсь, что жить не будет, — подчеркнул Паско.
Он сообщил, что в ходе расследования дел выявляются причины, которые способствовали массовым беспорядкам.
— В том числе выявляются источники финансирования, — рассказал представитель столичного СК. — В ходе производства по уголовным делам установлено значительное количество фактов, когда штрафы по административным правонарушениям оплачивались деньгами, которые были вовлечены в преступный оборот.
Он обратил внимание, что таким деньгам будет придан определенный процессуальный статус и с виновных в административных правонарушениях будет повторно взыскан штраф.
— Мы продолжаем расследование уголовных дел в отношении блогеров, которые, по нашему мнению, совершали преступные деяния, — сообщил Паско.
Он добавил, что в отношении значительного количества анархистов также расследуются уголовные дела. Эти люди сейчас находятся под стражей. Они принимали участие в массовых беспорядках по идеологическим соображениям и, по словам Паско, решали свои узко направленные цели.
— Деятельность этой преступной организации носила международный характер, — сообщил начальник УСК по Минску. — Были привлечены анархические движения Украины и России.
Дела против блогеров
Антона Мотолько СК
Тогда же СК сообщил, что «следователями
Степан Путило является основателем популярного телеграм-канала, который в прошлом году был признан
Путило и Протасевич находятся в
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Только за два месяца текущего года уголовные дела о массовых беспорядках составили 10% от общего количества возбужденных дел.
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