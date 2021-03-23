В Могилеве специалисты разбирались, почему река стала ярко-голубого цвета, - и вот что выяснили

Источник материала: Tut.by

Помните, мы показывали, как река Дубровенка в Могилеве окрасилась в необычный ярко-голубой цвет ? После публикации в том, что произошло, разбирались специалисты инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды вместе с представителями дорожно-мостового предприятия. Они предполагают, что в реку попал какой-то краситель, причем неопасный.

Необычную окраску реки Дубровенки заметили прохожие и выложили фото и видео в соцсети. На видео заметно, что из трубы в реку течет вода с примесью яркого ультрамаринового цвета. При этом обычно Дубровенка имеет темно-коричневый цвет из-за разлагающейся листвы и водорослей.

Пользователи в соцсетях шутили, что Дубровенка стала «могилевскими Мальдивами», а очевидцы сказали, что прямо из-под земли течет «тархун».



Фото: vk.com/my.mogilev



Фото: vk.com/my.mogilev

Автор видео рассказал TUT.BY, что увидел странного цвета ручей в субботу, 20 марта, в 14.34. Никакого постороннего запаха от воды при этом он не заметил.

После публикации на ситуацию отреагировали специалисты Могилевской городской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. Они вместе с представителями дорожно-мостового предприятия, которое отвечает за сеть ливневой канализации в Могилеве, выехали на место в понедельник, 22 марта.

— Мы отреагировали сразу, как только увидели информацию в интернете, — рассказали TUT.BY в инспекции природных ресурсов. — К сожалению, никто не сообщил нам о происходящем в субботу, хотя мы на связи и в выходные. Если бы очевидцы сразу нам позвонили, мы бы немедленно выехали, взяли пробы и сказали бы точно, что попало в реку и откуда.

Обследование реки Дубровенки через два дня показало, что на берегах и в воде нет следов красителя, вода прозрачная, снулой рыбы и других животных не обнаружено. В пробах воды не обнаружили каких-либо превышений нормативов качества воды.

Специалисты опросили и местных жителей, которые сказали, что в тот день не заметили ничего необычного на реке утром, до 09.00, и вечером после 16.00.

На основании всей это информации в облкомитете природных ресурсов сделали предположение, что в реку по неосторожности попал какой-то краситель, который быстро растворился.

Очевидцев подобных явлений просят немедленно сообщать в Могилевский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды по телефонам (8 0222) 64−79−01 и (+375 29) 813−47−09 для оперативного реагирования.