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В Могилеве специалисты разбирались, почему река стала ярко-голубого цвета, - и вот что выяснили
23.03.2021 15:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Помните, мы показывали, как река Дубровенка в Могилеве
Необычную окраску реки Дубровенки заметили прохожие и выложили фото и видео в соцсети. На видео заметно, что из трубы в реку течет вода с примесью яркого ультрамаринового цвета. При этом обычно Дубровенка имеет темно-коричневый цвет из-за разлагающейся листвы и водорослей.
Пользователи в соцсетях шутили, что Дубровенка стала «могилевскими Мальдивами», а очевидцы сказали, что прямо из-под земли течет «тархун».
Автор видео рассказал TUT.BY, что увидел странного цвета ручей в субботу, 20 марта, в 14.34. Никакого постороннего запаха от воды при этом он не заметил.
После публикации на ситуацию отреагировали специалисты Могилевской городской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. Они вместе с представителями дорожно-мостового предприятия, которое отвечает за сеть ливневой канализации в Могилеве, выехали на место в понедельник, 22 марта.
— Мы отреагировали сразу, как только увидели информацию в интернете, — рассказали TUT.BY в инспекции природных ресурсов. — К сожалению, никто не сообщил нам о происходящем в субботу, хотя мы на связи и в выходные. Если бы очевидцы сразу нам позвонили, мы бы немедленно выехали, взяли пробы и сказали бы точно, что попало в реку и откуда.
Обследование реки Дубровенки через два дня показало, что на берегах и в воде нет следов красителя, вода прозрачная, снулой рыбы и других животных не обнаружено. В пробах воды не обнаружили каких-либо превышений нормативов качества воды.
Специалисты опросили и местных жителей, которые сказали, что в тот день не заметили ничего необычного на реке утром, до 09.00, и вечером после 16.00.
На основании всей это информации в облкомитете природных ресурсов сделали предположение, что в реку по неосторожности попал какой-то краситель, который быстро растворился.
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Пользователи в соцсетях шутили, что Дубровенка стала «могилевскими Мальдивами», а очевидцы сказали, что прямо из-под земли течет «тархун».
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