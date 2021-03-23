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Новые деньги появятся в России: что на них будет
23.03.2021 16:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мар – Sputnik. Обновленные банкноты номиналом в 100, 500, 1 000 и 5 000 рублей Банк России планирует выпустить к 2025 году.
Как напомнил заместитель председателя ЦБ Михаил Алексеев, банкноты новых номиналов – 200 и 2000 рублей – выпустили в оборот относительно недавно, в 2017 году. И они отличаются не только современным дизайном, но и защитным комплексом на мировом уровне.
Что касается остальных банкнот образца 1997 года, то за последние 10 лет они ни разу не модернизировались.
"Пришло время подумать о том, как подтянуть их защитный комплекс и усовершенствовать дизайн, повысив его до уровня реализованного в 200 и 2000-рублевых купюрах", – сказал Алексеев.
Когда новые деньги появятся в России
Как отметил представитель Банка России, обновленные сторублевки появятся уже в 2022 году, спустя год в оборот введут тысячные и пятитысячные, а в 2024-м придет черед десяти- и пятидесятирублевых.
На всех купюрах по-прежнему будут изображены российские города. Но за образец возьмут банкноты в две тысячи рублей и дополнят их видами других достопримечательностей всех федеральных округов.
© Photo : Алексей Киселевский / СК РБ
К примеру, на сторублевке сохранится изображение Москвы, а на пятидесятирублевке – Санкт-Петербурга. Но это только лицевые стороны, а вот на оборотных появятся изображения достопримечательностей Центрального и Северо-Западного федеральных округов соответственно.
На десятирублевой купюре появится Новосибирск, на пятисотенной – Пятигорск, на тысячерублевой – Нижний Новгород. "Лицом" банкноты в пять тысяч рублей станет Екатеринбург. На оборотных сторонах, соответственно, будут достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов.
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На новых банкнотах появятся достопримечательности всех федеральных округов, сообщили в Банке России.
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