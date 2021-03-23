Повреждены машины, щиты и зубные коронки силовиков, вырваны урны и туи. Судят участников «пинской бойни» после выборов

Источник материала: Tut.by

23 марта в Бресте началось рассмотрение уголовного дела о массовых беспорядках в Пинске 9 августа , во время которых, по официальной информации, пострадали более 50 силовиков.

9 августа 2020 года в Пинске. Фото: Медиа-Полесье

Обвиняемыми по делу о «пинской бойне» проходят 14 человек. Статья на всех одна — ч.2 ст. 293 УК, это массовые беспорядки. Санкция предусматривает только лишение свободы — на срок от трех до восьми лет.

Во вторник в суд привезли 13 обвиняемых, еще один приехал из Пинска сам — он под домашним арестом. Все они — жители Пинска в возрасте от 19 до 44 лет. Обвиняемые, которые были под стражей, во время следствия сидели в СИЗО Барановичей, позже их перевезли в Брест.

По версии обвинения, 9 августа прошлого года все обвиняемые участвовали в несанкционированном массовом мероприятии возле здания Пинского горисполкома, грубо нарушили общественный порядок, учинили погромы, нанесли сотрудникам милиции удары руками, ногами и различными предметами — досками, палками, уличными урнами, фрагментами тротуарной плитки и бетонных парапетных плит, бутылками, камнями, металлическими изделиями и арматурой. После этого — умышленно уничтожили и повредили транспортные средства и другое имущество, принадлежавшие милиции, физическим и юридическим лицам.

Родственников обвиняемых брестчане расселили за 4 часа

Утром 23 марта у дверей зала суда собрались около 30 человек — родные и близкие обвиняемых. Они приехали из Пинска, чтобы увидеть своих сыновей, мужей, братьев в первый раз за семь месяцев. В прошедшие выходные по брестским телеграм-чатам прошла информация о том, что пинчанам требуется помощь с поиском жилья. Одни просили приютить их на весь процесс, другие — на пару дней. Брестчане откликнулись — и за четыре часа «закрыли» вопрос: кто-то предложил свободный диван, кто-то комнату, кто-то вызвался оплатить съемную квартиру.

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Рассмотрение уголовного дела идет в самом вместительном зале брестского Дворца Правосудия. Всех 13 обвиняемых, которые под стражей, разместили в большом стеклянном «аквариуме». Первыми в зал прошли адвокаты, затем конвой пропустил родственников. Оставшиеся четыре места выделили для сотрудников СМИ. Потерпевших на первое судебное заседание не вызывали.

Среди обвиняемых — супруги Елена и Сергей Мовшук, которые воспитывают двух несовершеннолетних детей. По версии обвинения, в ночь с 9 на 10 августа Елена подошла к шеренге силовиков и ударила по щитам руками, деревянным колом и палкой. На суде она сидела на лавочке в «аквариуме», высматривая среди присутствующих в зале своего мужа, который в ночь с 9 на 10 августа кинул в милиционеров палку. После задержания Сергей тоже некоторое время был под стражей, но в декабре его выпустили под домашний арест.

«Вырвал из клумбы цветы с корнями и грунтом — изготовил орудие преступления»

В начале процесса прокурор зачитал, кто из пинчан в чем обвиняется. Леженко выломал палку из скамейки и нанес ею не менее 10 ударов по сотрудникам милиции, потом достал другую палку и нанес еще не менее трех ударов. Багновец выломал кол для подвязки деревьев и бросил в построение силовиков. Халимончик швырнул в милиционеров пластиковую бутылку и палку, нанес не менее двух ударов палкой. Гунько ударил один раз рукой в щит, потом вырвал из клумбы цветы с корнями и грунтом, «изготовив тем самым орудие преступления», и бросил в силовиков. Туда же кинул и металлическую урну. Шелемет метнул в милиционеров камень, пластиковую бутылку, подожженную пачку сигарет и доску. Рогащук бросил неустановленный предмет, пытался вырвать урну, не менее пяти раз ударил палкой по сотрудникам ОВД. Рубец кинул в шеренгу милиционеров горсть земли с клумбы и камень. Терешко бросил палку и неустановленные предметы. Богнат кинул камень, фрагмент разбитой стеклянной бутылки и неустановленный предмет. Михайлов бил ногой в щиты, поднял бетонную полусферу и швырнул ее в сторону милиционеров. Мостицкий ударил четыре раза палкой. Соловей призывал демонтировать плитку, кинул неустановленный предмет.

Фото: Медиа-Полесье

По версии прокуратуры, преступление обвиняемые совершили «в группе с иными лицами» — дело в отношении иных, мол, выделено в отдельное производство.

В результате «пинской бойни» семеро сотрудников милиции получили менее тяжкие телесные повреждения, 6 — легкие телесные повреждения, повлекшие за собой кратковременное расстройство здоровья, 42 — легкие телесные повреждения, не повлекшие кратковременное расстройство здоровья, 54 — побои. Среди травм — переломы фаланг пальцев, костей стопы, коронок зубов, кровоподтеки, ссадины, ушибы. Кроме того, обвиняемым вменяют угрозы и попытки применить насилие к 34 силовикам.

Причиненный ущерб оценили на сумму в 24 тысяч рублей. Повреждены легковой УАЗик, автобус, щиты, шлемы, бронежилеты, кобура для пистолета Макарова, дубинки, наручники, радиостанции. Кроме того, уничтожены урны, столбики, 4 туи, 30 петуний, 110 бархатцев и другое имущество.

До суда ущерб обвиняемые не возместили.



Фото: Медиа-Полесье

«Чтобы они отошли и перестали применять насилие к людям»

Из 14 обвиняемых трое свою вину не признали, остальные — признали частично. Некоторые поясняли, что не собирались наносить травмы сотрудникам милиции, а били только по щитам, другие не соглашались с количеством нанесенных ударов. 19-летний Олег Рубец сказал, что горсть земли он кинул «без какого-либо умысла».

Первым в суде допросили Сергея Леженко. Обвиняемый сообщил, что 9 августа пришел на улицу Ленина и заметил людей, которые возле горисполкома ждали оглашения результатов президентских выборов. На улице Заслонова стоял строй сотрудников милиции. Ближе к ночи с параллельной улицы выбежали силовики со щитами и, по словам пинчанина, «начали избивать людей». Это его возмутило, он выломал доску и ударил ей по милицейским щитам.

— Чтобы они отошли и перестали применять насилие к людям, — объяснил свои действия Сергей, добавив, что милиционеров он не бил, а удары наносил только по щитам.

Когда силовики отошли к зданию горисполкома, люди пошли за ними. Каких-то команд или призывов из толпы проявлять агрессию к милиционерам он не слышал, но в какой-то момент заметил, что люди «начали применять насилие к сотрудникам».

— Я это не приветствую, — сказал обвиняемый, добавив, что одному потерпевшему милиционеру он помог подняться и отвел его за щиты.

Свою вину Сергей признал частично. Он согласился с тем, что наносил удары палкой, но подчеркнул, что бил только по щитам.

После выступления Сергея в суде объявили перерыв. После обеда заседание продолжилось с допроса других фигурантов дела.

Ожидается, что рассмотрение уголовного дела займет около двух недель.