Cотрудники ГАИ напоминают правила поведения на пешеходных переходах

Источник материала: БT

Безопасность на дороге накануне школьных каникул. Чтобы снизить число дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, сотрудники Госавтоинспекции уже сейчас напоминают юным участникам дорожного движения правила поведения на пешеходных переходах. На улицах столицы инспекторы вручают детям памятки и фликеры, а также патрулируют аварийно опасные нерегулируемые пешеходные переходы. Особое внимание зебре около учреждений образования.

О безопасности на дороге рассказывают и на уроках. Госавтоинспекция регулярно проводит в столичных школах интерактивные занятия с тематическими викторинами и квестами.