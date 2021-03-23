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Cотрудники ГАИ напоминают правила поведения на пешеходных переходах
23.03.2021 16:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Безопасность на дороге накануне школьных каникул. Чтобы снизить число дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, сотрудники Госавтоинспекции уже сейчас напоминают юным участникам дорожного движения правила поведения на пешеходных переходах. На улицах столицы инспекторы вручают детям памятки и фликеры, а также патрулируют аварийно опасные нерегулируемые пешеходные переходы. Особое внимание зебре около учреждений образования.
О безопасности на дороге рассказывают и на уроках. Госавтоинспекция регулярно проводит в столичных школах интерактивные занятия с тематическими викторинами и квестами.
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Безопасность на дороге накануне школьных каникул. Чтобы снизить число дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, сотрудники Госавтоинспекции уже...
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