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Cотрудники ГАИ напоминают правила поведения на пешеходных переходах

23.03.2021 16:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Безопасность на дороге накануне школьных каникул. Чтобы снизить число дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, сотрудники Госавтоинспекции уже сейчас напоминают юным участникам дорожного движения правила поведения на пешеходных переходах. На улицах столицы инспекторы вручают детям памятки и фликеры, а также патрулируют аварийно опасные нерегулируемые пешеходные переходы. Особое внимание зебре около учреждений образования.

О безопасности на дороге рассказывают и на уроках. Госавтоинспекция регулярно проводит в столичных школах интерактивные занятия с тематическими викторинами и квестами.

 
 
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Безопасность на дороге накануне школьных каникул. Чтобы снизить число дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, сотрудники Госавтоинспекции уже...
 
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